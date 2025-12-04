Llega una ola de calor extremo a la Argentina: cuándo baja la temperatura y vuelven las lluvias

Durante la semana el termómetro trepará hasta los 40 grados, principalmente en el centro del país: La Pampa, sur de Córdoba y noroeste de Buenos Aires.

Advirtieron sobre la primera ola de calor en la Ciudad durante esta temporada.

Llega una nueva ola de calor extremo a la Argentina durante la primera semana de diciembre , las temperaturas máximas rondarán entre los 38 a 40 grados. Este fenómeno se extenderá hasta el fin de semana, donde el cambio de las condiciones meteorológicas traerán lluvias.

A pesar de la alerta por calor extremo en Argentina, vuelven las lluvias y tormentas

Desde Meteored informaron que la zona más afectada por el calor será las provincias de Córdoba, La Pampa, Santa Fe y el noroeste bonaerense, con máximas que " oscilarán entre 36 ° y 38 °, con picos aislados que podrían alcanzar los 40°".

Mientras que en el norte argentino los " puntos extremos que podrían situarse entre 42° y 43°". "La falta de humedad significativa en los niveles bajos también contribuye a un calentamiento más eficiente, lo que potencia el progreso de esta situación de calor intenso", sentenciaron.

4 DIC I Hasta el viernes, se prevén días muy calurosos en gran parte del país, con temperaturas que van desde los 30 °C a los 40 °C Además, durante las noches los valores se mantendrán superiores a 20 °C Más info en https://t.co/HR4LGtOKTn pic.twitter.com/H6tNoKfTUt

Mientras tanto, desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitieron una alerta por temperaturas extremas para la provincia de Córdoba , en las localidades de Río Primero, Río Segundo y Tercero Arriba.

En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en el pronóstico extendido expresaron que la máxima para el jueves 4 será de 35°, mientras que para el viernes 5 de 34°, aunque para el sábado 6 la máxima se mantendrá 28°.

Ola de calor en Argentina: cuándo va a llover

Según detallaron desde Meteored, durante el domingo y lunes las "precipitaciones comenzarían a avanzar hacia la franja central argentina". En el pronóstico extendido del SMN, adelantaron que las lluvias podrán arribar en CABA el lunes 8 durante la tarde noche.

Lluvias en CABA 13-11-25

Alerta meteorológica por viento y tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas, calor extremo y viento para varias provincias de Argentina. En la región centro del país, las máximas se mantendrán entre los 38° a 40° de cara al fin de semana.

Durante la jornada del jueves 4 de diciembre, las provincias bajo alerta por tormentas son: Buenos Aires, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy.

Las mismas podrán estar acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden superar los 70 km/h de forma localizada, y lluvias abundantes en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

En el caso de la zona cordillerana de las provincias nombradas anteriormente, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual. Se espera que los mayores acumulados de precipitación sean hacia la tarde/noche del día sábado 6 de diciembre. En las zonas de alta cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve.

Por último, en el caso de Santa Cruz, es la única provincia que rige una alerta por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrán superar los 90 km/h.