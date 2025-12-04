Llega una ola de calor extremo a la Argentina: cuándo baja la temperatura y vuelven las lluvias

Advirtieron sobre la primera ola de calor en la Ciudad durante esta temporada.
Llega una nueva ola de calor extremo a la Argentina durante la primera semana de diciembre, las temperaturas máximas rondarán entre los 38 a 40 grados. Este fenómeno se extenderá hasta el fin de semana, donde el cambio de las condiciones meteorológicas traerán lluvias.
Desde Meteored informaron que la zona más afectada por el calor será las provincias de Córdoba, La Pampa, Santa Fe y el noroeste bonaerense, con máximas que "oscilarán entre 36 ° y 38 °, con picos aislados que podrían alcanzar los 40°".
Mientras que en el norte argentino los "puntos extremos que podrían situarse entre 42° y 43°". "La falta de humedad significativa en los niveles bajos también contribuye a un calentamiento más eficiente, lo que potencia el progreso de esta situación de calor intenso", sentenciaron.
En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en el pronóstico extendido expresaron que la máxima para el jueves 4 será de 35°, mientras que para el viernes 5 de 34°, aunque para el sábado 6 la máxima se mantendrá 28°.
Ola de calor en Argentina: cuándo va a llover
Según detallaron desde Meteored, durante el domingo y lunes las "precipitaciones comenzarían a avanzar hacia la franja central argentina". En el pronóstico extendido del SMN, adelantaron que las lluvias podrán arribar en CABA el lunes 8 durante la tarde noche.
Alerta meteorológica por viento y tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas, calor extremo y viento para varias provincias de Argentina. En la región centro del país, las máximas se mantendrán entre los 38° a 40° de cara al fin de semana.
Durante la jornada del jueves 4 de diciembre, las provincias bajo alerta por tormentas son: Buenos Aires, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy.
Las mismas podrán estar acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden superar los 70 km/h de forma localizada, y lluvias abundantes en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.
En el caso de la zona cordillerana de las provincias nombradas anteriormente, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual. Se espera que los mayores acumulados de precipitación sean hacia la tarde/noche del día sábado 6 de diciembre. En las zonas de alta cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve.
Por último, en el caso de Santa Cruz, es la única provincia que rige una alerta por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrán superar los 90 km/h.