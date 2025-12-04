4 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Llega una ola de calor extremo a la Argentina: cuándo baja la temperatura y vuelven las lluvias

Durante la semana el termómetro trepará hasta los 40 grados, principalmente en el centro del país: La Pampa, sur de Córdoba y noroeste de Buenos Aires.

Por

Advirtieron sobre la primera ola de calor en la Ciudad durante esta temporada.

Redes Sociales

Llega una nueva ola de calor extremo a la Argentina durante la primera semana de diciembre, las temperaturas máximas rondarán entre los 38 a 40 grados. Este fenómeno se extenderá hasta el fin de semana, donde el cambio de las condiciones meteorológicas traerán lluvias.

El sur de la provincia de Buenos Aires se verá afectado por tormentas. 
Te puede interesar:

A pesar de la alerta por calor extremo en Argentina, vuelven las lluvias y tormentas

Desde Meteored informaron que la zona más afectada por el calor será las provincias de Córdoba, La Pampa, Santa Fe y el noroeste bonaerense, con máximas que "oscilarán entre 36 ° y 38 °, con picos aislados que podrían alcanzar los 40°".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/1996295094954307867&partner=&hide_thread=false

Mientras que en el norte argentino los "puntos extremos que podrían situarse entre 42° y 43°". "La falta de humedad significativa en los niveles bajos también contribuye a un calentamiento más eficiente, lo que potencia el progreso de esta situación de calor intenso", sentenciaron.

En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en el pronóstico extendido expresaron que la máxima para el jueves 4 será de 35°, mientras que para el viernes 5 de 34°, aunque para el sábado 6 la máxima se mantendrá 28°.

Ola de calor en Argentina: cuándo va a llover

Según detallaron desde Meteored, durante el domingo y lunes las "precipitaciones comenzarían a avanzar hacia la franja central argentina". En el pronóstico extendido del SMN, adelantaron que las lluvias podrán arribar en CABA el lunes 8 durante la tarde noche.

Lluvias en CABA 13-11-25

Alerta meteorológica por viento y tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas, calor extremo y viento para varias provincias de Argentina. En la región centro del país, las máximas se mantendrán entre los 38° a 40° de cara al fin de semana.

Durante la jornada del jueves 4 de diciembre, las provincias bajo alerta por tormentas son: Buenos Aires, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy.

Las mismas podrán estar acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden superar los 70 km/h de forma localizada, y lluvias abundantes en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

En el caso de la zona cordillerana de las provincias nombradas anteriormente, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual. Se espera que los mayores acumulados de precipitación sean hacia la tarde/noche del día sábado 6 de diciembre. En las zonas de alta cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve.

Por último, en el caso de Santa Cruz, es la única provincia que rige una alerta por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrán superar los 90 km/h.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El SMN adelantó cómo estará el clima en verano. 

Verano 2025 en Argentina: qué prevé el Servicio Meteorológico Nacional para las vacaciones

Las provincias de Salta y Jujuy se encuentran bajo alerta por tormentas. 

Alerta meteorológica por tormentas y temperaturas extremas para Buenos Aires: el termómetro trepa a los 40°

Vuelven las jornadas calurosas. 

Se retira la lluvia y vuelve el calor al AMBA: que día de la semana se esperan 33 grados de máxima

En la Ciudad se esperan lluvias y chaparrones durante todo el lunes.

Tras el temporal, sigue la alerta por tormentas: hasta cuándo llueve en el AMBA

Varios usuarios grabaron la caída de granizo en sus casas. 

Video: fuertes tormentas y caída de granizo en Córdoba, Neuquén, Chubut y Río Negro

En CABA, las tormentas se extenderán hasta la madrugada del lunes.

Siguen las lluvias en el AMBA y hay alerta por tormentas en casi todo el país

Rating Cero

Marvel sabe que el reboot tiene que ser grande, cuidado y emocional. Por eso, aunque el proceso vaya con calma, la intención es construir un proyecto que pueda sostener varias fases del universo. 

No es lo que pensas: Marvel aclaró las supuestas filtraciones de Avengers Doomsday

Este estreno volvió a instalar el interés por casos que dejan más preguntas que respuestas.
play

Esta serie documental con desapariciones que aún no tienen resolución es furor en Netflix: cuál es

Rosalía se presentará en Buenos Aires.

Rosalía confirmó dos fechas en Buenos Aires: cuándo toca en el Movistar Arena y cuánto salen las entradas

La Mona Jiménez fue operado de una hernia.

Operaron a La Mona Jiménez: cómo se encuentra su salud

Elton John confirmó que perdió la visión en uno de sus ojos.

Elton John confirmó que se está quedando ciego: "Perdí mi ojo derecho y el izquierdo tampoco está bien"

 La influencer volvió a imponer estilo tras semanas de tensiones familiares.

La impresionante transformación de Juanita Tinelli: un cambio de look perfecto para el verano

últimas noticias

Un pasaje de Caballito se convertirá en el Callejón Diagon de Harry Potter.

Un pasaje de Caballito se transformará con la magia de Harry Potter

Hace 10 minutos
El ladrón quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Volvieron los "robaporteros": lo arrancaron de un edificio en Belgrano

Hace 25 minutos
Detuvieron a diez guardias de una cárcel de Córdoba acusadas de golpear brutalmente a un interno trans

Detuvieron a diez guardias de una cárcel de Córdoba acusadas de golpear brutalmente a un interno trans

Hace 28 minutos
Se ubica en el corazón de Recoleta, en CABA. 

La cafetería de Buenos Aires con osos de peluche que te hacen compañía

Hace 31 minutos
Marvel sabe que el reboot tiene que ser grande, cuidado y emocional. Por eso, aunque el proceso vaya con calma, la intención es construir un proyecto que pueda sostener varias fases del universo. 

No es lo que pensas: Marvel aclaró las supuestas filtraciones de Avengers Doomsday

Hace 39 minutos