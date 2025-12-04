4 de diciembre de 2025 Inicio
Corte total en Panamericana tras el vuelco de un camión que derramó combustible y aceite

Por la fuerza del impacto, el vehículo rompió el guardarraíl y terminó de costado sobre la traza principal de la autopista. Hay interrupción total de tránsito a la altura del kilómetro 41 del ramal Campana.

El accidente fue mano a CABA, pero están todos los carriles cortados.

Un violento vuelco de un camión generó este jueves por la mañana un caos total de tránsito en la autopista Panamericana, a la altura de Ingeniero Maschwitz. El accidente ocurrió alrededor de las 4 de la mañana, cuando el vehículo, que circulaba en sentido norte–sur hacia la Ciudad de Buenos Aires, impactó contra el guardarraíl y quedó completamente atravesado sobre la traza.

La autopista Dellepiane permanecerá cerrada el fin de semana largo, por obras de demolición. 
Cierre total de la Autopista Dellepiane por la demolición de dos puentes: cuando será

El chofer del camión fue trasladado de urgencia a una unidad de diagnóstico precoz, donde se le realizaron estudios para descartar lesiones de gravedad. Finalmente se confirmó que se encuentra en buen estado de salud. En la misma línea, las causas del vuelco aún están bajo investigación.

El camión quedó cruzado sobre los dos sentidos de circulación, por lo que la Panamericana permanece totalmente cortada tanto hacia Capital Federal como hacia Zona Norte. Solo están habilitadas las colectoras, que rápidamente colapsaron teniendo en cuenta que está comenzando la hora pico.

La congestión es extrema: aseguraron que hay hasta una hora de demora para avanzar apenas dos kilómetros. Ya a primera hora, las filas de vehículos superaban los kilómetros 39 y 37, y continúan creciendo con el ingreso del tránsito habitual del horario pico. Afortunadamente, más allá del caos vehicular, no hay que lamentar heridos de gravedad ni víctimas fatales.

Es por eso que recomiendan circular con paicencia por la zona y, en caso de ser posible, tomar rutas alternativas, como la Ruta 6 o la Ruta 26, especialmente para quienes viajan desde Campana, Zárate y demás localidades de la zona norte.

En el lugar operan dos grúas de auxilio que intentan levantar el camión, que es de gran tamaño y quedó completamente dañado. Técnicos y operarios colocan tensores y cables para iniciar la maniobra.

El accidente provocó además un importante derrame de aceite comestible, la carga que transportaba el camión, junto con combustible del propio vehículo.

Por ese motivo, se estima que el corte podría extenderse entre tres y cuatro horas, aunque no se descarta que los trabajos duren hasta el mediodía. “La remoción dependerá también del peso de la carga, que aún no se conoce con precisión”, explicaron desde el lugar.

