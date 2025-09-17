Lamine Yamal y un elogio inesperado para un ex River: "Me encanta"

La estrella del Barcelona sorprendió al mencionar a un jugador con paso por el Millonario. Quién es.

Lamine Yamal, una de las figuras y máximas promesas del fútbol mundial , volvió a llamar la atención al referirse a un ex jugador de River con palabras que pocos esperaban. A sus 18 años, el delantero del Barcelona es considerado una de las grandes joyas del deporte y su opinión no pasa desapercibida.

El delantero, que se perfila como futuro referente del fútbol internacional, atraviesa un presente de protagonismo absoluto. Incluso está en la terna para quedarse con el Balón de Oro 2025 , premio que lo confirmaría como estrella. Pese a eso, en medio de la expectativa por su carrera, sorprendió al mencionar a un futbolista con pasado en el club de Núñez.

En una entrevista reciente, Yamal destacó lo que siente por un movimiento inesperado de mercado que involucró a Alexis Sánchez. “Siempre me ha gustado el último día del mercado porque surgen traspasos inesperados como el de Alexis al Sevilla . Me gusta ese movimiento, es algo bonito del fútbol y me alegra que suceda”, expresó el juvenil.

El elogio no resultó casualidad, ya que el atacante chileno compartió vestuario con Lionel Messi en el Barcelona entre 2011 y 2014, etapa que marcó una huella en quienes lo vieron de cerca. Para Yamal, aquel vínculo y la forma en que Sánchez lleva adelante su carrera son razones suficientes para reconocerlo públicamente.

El paso de Alexis Sánchez por River

La historia de Alexis Sánchez en River se remonta a la temporada 2007-2008, cuando vistió la camiseta del conjunto millonario en calidad de préstamo desde Udinese. En ese ciclo, el delantero chileno disputó 31 partidos oficiales, en los que anotó 4 goles y repartió 3 asistencias, alternando entre la liga local y torneos internacionales.

A pesar de las lesiones que lo condicionaron en varios tramos, dejó destellos de su calidad y habilidad en el uno contra uno, cualidades que lo acompañaron a lo largo de su trayectoria. Además, integró el plantel que se consagró campeón del Torneo Clausura 2008 bajo la conducción de Diego Simeone, título que marcó su breve pero importante paso por Núñez.

Alexis Sánchez en River X @Alexis_Sanchez

Ese capítulo en River fue apenas el inicio de un recorrido europeo que lo llevaría luego a convertirse en figura en clubes como el Barcelona, Arsenal e Inter.