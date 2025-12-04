El plantel de Gimnasia no se presentó al entrenamiento en reclamo a la falta de pago

La inusual medida de fuerza fue adoptada por los futbolistas a días de disputar la semifinal del Torneo Clausura contra Estudiantes. La dirigencia del “Lobo” enfrenta una deuda que incluye sueldos y primas, que en riesgo la concentración deportiva en instancias decisivas.

El plantel profesional de Gimnasia tomó una fuerte medida de protesta al ausentarse del entrenamiento en Estancia Chica . Esta decisión se debe al incumplimiento por parte de la dirigencia en el pago de sus obligaciones. Esto genera gran incertidumbre en uno de los momentos deportivos más importantes del club en mucho tiempo.

La deuda es considerable. El club debe una parte del salario de octubre, la totalidad de los haberes de noviembre, y arrastra primas pactadas desde hace meses. Esta situación ha generado un quiebre con el Consejo Directivo, liderado por Mariano Cowen , a pesar del buen desempeño del equipo en el campo.

Lo más delicado es el momento: Gimnasia está a días de jugar la semifinal del Torneo Clausura frente a Estudiantes , su clásico rival, en un partido que define el pase a la final. La paralización de actividades afecta directamente la concentración y preparación necesaria para este crucial desafío.

El cuerpo técnico de Marcelo Méndez debió suspender la práctica , y ahora intenta actuar de mediador entre los jugadores y los directivos. Aunque los futbolistas están comprometidos con el clásico, insisten en un reclamo económico que consideran justo y esencial para la estabilidad de sus familias.

En sus redes sociales, los propios jugadores del "Lobo" difundieron un contundente texto que detalla la gravedad de la situación y sentaron una postura frente a la falta de respuesta de la dirigencia.

"A varios futbolistas se les adeudan hasta cuatro meses, es decir, que no perciben su sueldo individual desde el mes de julio. Este hecho impacta directamente en nuestras familias, en nuestras obligaciones y en el normal desarrollo de nuestra actividad profesional", expresan sobre la deuda y el impacto en su vida personal.

Resaltan que los reclamos existen hace tiempo, sin una acción concreta desde el club: "Pese a nuestra buena predisposición y a los reiterados intentos por encauzar la situación de forma privada y respetuosa, no hemos obtenido respuestas ni avances concretos por parte de los responsables actuales".

"Como trabajadores del club, solo reclamamos lo que por derecho nos corresponde. Nuestra intención siempre fue —y continúa siendo— que Gimnasia pueda salir adelante", cierran el enunciado que muestra el compromiso de los jugadores con el pueblo tripero.

Se espera una reunión de urgencia entre los capitanes y la dirigencia en las próximas horas. El objetivo es obtener garantías de pago concretas y un cronograma de cancelación de la deuda. Solo con un compromiso firmado, el plantel retomaría los entrenamientos para enfocarse de lleno en el clásico del próximo domingo.