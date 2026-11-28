Operaron de urgencia al reconocido actor Fabián Mazzei y crece la preocupación El panelista Pepe Ochoa dio detalles sobre la salud del artista y aseguró que todo su dolor comenzó por una caída producida en 2022. Agregar C5N en









¿Qué le pasó a Fabián Mazzei?

La salud de Fabián Mazzei generó preocupación, luego de que trascendiera que debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia en el Hospital Italiano. La información fue compartida por el panelista Pepe Ochoa, quien brindó detalles sobre el estado del actor y explicó el motivo de la operación.

Según contó el integrante del ciclo de América TV, el problema estaría relacionado con un accidente que Mazzei sufrió en 2022, cuando se cayó del techo de su casa mientras realizaba un trabajo en la propiedad que comparte con Araceli González. Desde entonces, el actor arrastraba dolores derivados de aquel episodio.

"Tuvo un accidente que se cayó de un techo. Él venía con mucho dolor a raíz de ese golpe, que se tuvo que intervenir. Lo tuvieron que operar de urgencia hoy, en el Italiano", relató Ochoa al explicar lo sucedido.

Por último, el panelista contó que se comunicaron con Araceli González para conocer cómo se encontraba su marido y transmitir tranquilidad sobre su evolución. "Tomamos contacto con Araceli, que nos contó que estaba todo bien, que no había nada grave. Le empezó a doler mucho la espalda, se tuvo que operar de urgencia. Salió todo bien".

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