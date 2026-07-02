IR A
IR A

Araceli González abrió su corazón sobre Adrián Suar y Fabián Mazzei: "Lloré toda mi vida por..."

La actriz recordó sus momentos de mayor vulnerabilidad con el actor y resaltó el lugar que tuvo su actual pareja en la reconciliación con el padre de su hijo.

La pareja se reconcilió en el estreno de Sottovoce. 

La pareja se reconcilió en el estreno de Sottovoce. 

Redes sociales

Después de años de distanciamiento y una pelea judicial, Araceli González rompió el silencio sobre su relación con Adrian Suar y el papel que tuvo su actual pareja, Fabián Mazzei, en la reconcilicación con el padre su hijo, Tomás Kirzner.

El hijo del histórico humorista recibió reproches en redes.
Te puede interesar:

Qué dijo Jorge Porcel Jr tras ser criticado por cobrar $800 mil su presencia en asados

“Es muy difícil hablar acá de un proceso que a uno le llevó tantos años, de muchísimas cosas que tienen que ver con la vida, que poco puede entender otro”, empezó la actriz.

La empresaria contó que el acercamiento se fue dando "de a poco", y se mostró convencida del paso que dio: “Estoy muy feliz con el paso que di y creo que es lo mejor que hice en mi vida, no solo para mí, sino también para mis hijos”.

González habló a corazón abierto en el ciclo Los profesionales de siempre, que conduce Flor de la V, en El Nueve, en donde comentaron su visita al programa de Mirtha Legrand donde se quebró al aire: "No me arrepiento en lo más mínimo, pero no lloré por Adrián. Por Adrián lloré toda mi vida, pero no ahora. Ya está, hace muchos años que yo me separé”.

Araceli González y el amor por Fabián Mazzei

Araceli González fue tajante al resaltar el valor que tiene Fabián Mazzei y se alejó de los comentarios sobre las segundas intenciones en su nueva relación Adrián Suar. “Yo estoy enamorada mucho de mi hombre, ese hermoso lo que tengo en mi casa, que fue muy protector de todos nosotros y que tampoco compite con nadie”, enfatizó con orgullo.

“Fabi solo vino a entregar lo que es, una persona hermosa y yo lo respeto mucho. Todas las decisiones que yo voy tomando las plasmo en mi mesa donde está Fabi, donde está mi hija (Florencia Torrente), donde está Toto, y el primero en apoyar a las decisiones que yo tomo es él. Así que no me gusta tampoco que digan... que me lo traten de tonto, porque no es nada tonto Fabi”, concluyó González.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Daniel Melingo falleció hoy, a los 68 años.
play

Adiós a Melingo, el rockero eternamente cool que se animó a reinventar el tango

la desgarradora despedida de jose maria muscari en el velorio de ernestina pais: no podemos reaccionar

La desgarradora despedida de José María Muscari en el velorio de Ernestina Pais: "No podemos reaccionar"

Tras la trágica muerte, revelaron detalles del velorio de la periodista.

Los detalles del último adiós a Ernestina Pais

El reconocido vocalista falleció este jueves.

Murió David Clayton-Thomas, el cantante de la histórica banda Blood, Sweat & Tears

últimas noticias

La participante fue clara con su pareja, remarcandole algunas cosas.

Mariela Prieto destrozó al Turco García en Gran Hermano: "Lo único que sabés es jugar a la pelota"

Hace 8 minutos
Mauro Icardi no renovó el contrato con el Galatasaray en Turquía.

Fuerte crisis: los motivos de la mudanza de la China Suárez y sus hijos de la casa de Mauro Icardi

Hace 23 minutos
Sigue la guerra entre los exparticipantes de GH, con sus hijas en el medio.

"Hacé tu vida": Thiago Medina respondió ante las provocaciones de Daniela Celis

Hace 27 minutos
La pareja se reconcilió en el estreno de Sottovoce. 

Araceli González abrió su corazón sobre Adrián Suar y Fabián Mazzei: "Lloré toda mi vida por..."

Hace 46 minutos
El conductor fue contundente al marcar el olor que hay en la casa.

Santiago del Moro diferenció a la actual edición de Gran Hermano de las anteriores por un asqueroso motivo

Hace 47 minutos