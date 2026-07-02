Araceli González abrió su corazón sobre Adrián Suar y Fabián Mazzei: "Lloré toda mi vida por..." La actriz recordó sus momentos de mayor vulnerabilidad con el actor y resaltó el lugar que tuvo su actual pareja en la reconciliación con el padre de su hijo. Agregar C5N en









La pareja se reconcilió en el estreno de Sottovoce. Redes sociales

Después de años de distanciamiento y una pelea judicial, Araceli González rompió el silencio sobre su relación con Adrian Suar y el papel que tuvo su actual pareja, Fabián Mazzei, en la reconcilicación con el padre su hijo, Tomás Kirzner.

“Es muy difícil hablar acá de un proceso que a uno le llevó tantos años, de muchísimas cosas que tienen que ver con la vida, que poco puede entender otro”, empezó la actriz.

La empresaria contó que el acercamiento se fue dando "de a poco", y se mostró convencida del paso que dio: “Estoy muy feliz con el paso que di y creo que es lo mejor que hice en mi vida, no solo para mí, sino también para mis hijos”.

González habló a corazón abierto en el ciclo Los profesionales de siempre, que conduce Flor de la V, en El Nueve, en donde comentaron su visita al programa de Mirtha Legrand donde se quebró al aire: "No me arrepiento en lo más mínimo, pero no lloré por Adrián. Por Adrián lloré toda mi vida, pero no ahora. Ya está, hace muchos años que yo me separé”.

#LosProfesionalesConFlor | Araceli González brilló en el streaming y habló de todo



La queridísima actriz estuvo presente en Olga reemplazando a Paula Chaves y dejó momentos maravillosos al aire



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Por #ElNueve y en YouTube pic.twitter.com/ohxxM7J6E7 — El Nueve (@canal9oficial) July 1, 2026 Araceli González y el amor por Fabián Mazzei Araceli González fue tajante al resaltar el valor que tiene Fabián Mazzei y se alejó de los comentarios sobre las segundas intenciones en su nueva relación Adrián Suar. “Yo estoy enamorada mucho de mi hombre, ese hermoso lo que tengo en mi casa, que fue muy protector de todos nosotros y que tampoco compite con nadie”, enfatizó con orgullo.