El indicador RONI registró una anomalía de +2 °C en el Pacífico ecuatorial, mientras los pronósticos anticipan que el fenómeno podría alcanzar una intensidad récord entre fines de 2026 y comienzos de 2027, con impacto en las lluvias de la Argentina.

El fenómeno de El Niño continúa intensificándose y podría convertirse en uno de los episodios más fuertes de los últimos 76 años , según los registros de temperatura del océano Pacífico ecuatorial. Los indicadores climáticos muestran un calentamiento sostenido durante 2026, mientras que los pronósticos anticipan que el evento podría alcanzar una intensidad récord durante el verano.

La evolución de las temperaturas del océano Pacífico ecuatorial muestra un marcado cambio durante 2026. Según los registros del Índice Relativo del Niño Oceánico (RONI), el año comenzó con anomalías negativas, de hasta -0,9 °C, pero el calentamiento se intensificó progresivamente a partir de marzo.

Entre abril y junio alcanzó los +0,5 °C; luego llegó a +1 °C entre mayo y julio, a +1,4 °C entre junio y agosto y a +1,7 °C entre julio y septiembre. Finalmente, en el período agosto-octubre, el indicador marcó una anomalía de +2 °C , uno de los valores más elevados de los registros históricos.

Además, para que un episodio sea considerado histórico, debe alcanzar esos valores durante al menos cinco temporadas consecutivas superpuestas. De esta manera, el registro de 2026 permite dimensionar la intensidad que está adquiriendo el calentamiento del Pacífico y compararlo con los episodios registrados durante los últimos 76 años.

El RONI (Índice Relativo del Niño Oceánico) es un indicador climático que mide las anomalías de temperatura de la superficie del mar en el Pacífico ecuatorial, en relación con las temperaturas de otras regiones tropicales.

Se utiliza para identificar y analizar los episodios de El Niño y La Niña, y permite comparar su intensidad con los registros históricos desde 1950:

RONI de +0,5 °C o más: señala condiciones cálidas asociadas a El Niño.

RONI de -0,5 °C o menos: indica condiciones frías asociadas a La Niña.

Cuándo empezará la fase intensa del Super Niño y qué zonas de Argentina serán las más afectadas

Los modelos climáticos anticipan un verano con más lluvias y tormentas en la región a raíz del Super Niño. La fase más intensa para Argentina estaría entre diciembre y enero, meses que coinciden con la etapa más lluviosa del año en el centro y el norte del país.

El pico máximo del fenómeno meteorológico se extendería en los primeros meses de 2027 en vez de culminar en los últimos de 2026. La evolución del calentamiento en el Pacífico ecuatorial mantiene bajo observación a los organismos climáticos y a las provincias que ya enfrentan crecidas de ríos.

El Centro de Predicción Climática de Estados Unidos, dependiente de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), prevé que el evento se fortalezca hasta fin de año y continúe con una intensidad fuerte a muy fuerte durante el trimestre enero-marzo de 2027. Este escenario tiene una probabilidad superior al 83% de concretarse, según el informe publicado el 8 de octubre.

Sin embargo, el fenómeno del Super Niño se extenderá "hasta al menos abril" sobre la cuenca del Plata, según preciso el meteorólogo de Meteored, Mauricio Saldívar, a Infobae.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) también anticipó en su actualización de septiembre que El Niño persistiría, con una probabilidad cercana al 100%, al menos hasta febrero. Aún así, los pronósticos estacionales no permiten establecer una fecha exacta para el final ni anticipar el comportamiento de cada tormenta.