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Nora Colosimo, filosa sobre la relación entre Wanda Nara y L-Gante: "Yo crié a mi hija para..."

La madre de la mediática habló con Ángel De Brito y se sinceró al opinar sobre vínculo que su hija mantuvo con el artista.

Nora Colosimo

Nora Colosimo, sin filtro contra L-Gante.

Nora Colosimo habló sobre la relación que su hija Wanda Nara mantuvo con L-Gante y fue tajante al dar su punto de vista. La madre de la mediática debutó hace días como conductora en su propio programa de streaming, al que invitó a Claudia Valenzuela, la mamá del cantante, para hablar sobre la relación que mantuvieron sus hijos.

Wanda Nara conduce MasterChef Celebrity.
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En un momento, Nora le confesó a Claudia que no le gustaba la relación que Elian mantuvo con Wanda: "A mí me pasaba que cuando los chicos estaban noviando, yo veía que había mucho amor, todo, pero yo le decía: 'Wanda, me parece que hay algo que no va porque, por el trabajo de Elian, él se acuesta tarde; a la hora que llega vos te tenés que levantar'".

Nora Colosimo filosa contra el cantante.

Nora Colosimo filosa contra el cantante.

Después, para respaldar su teoría, agregó: "De hecho le ha pasado, cruzárselo y hacer el desayuno a los chicos. Me parecía que eran como dos vidas no compatibles".

Nora Colosimo habló con Ángel De Brito y fue contundente: "No me gustaba para ella"

Horas después, Nora salió al aire en LAM y continuó dando su veredicto sobre la relación que Wanda mantuvo con Elian Valenzuela. Sin vueltas, reconoció que nunca estuvo de acuerdo con el romance con L-Gante.

Las hermanas Nara.

Las hermanas Nara.

"Vos a L-Gante mucho no lo querías", le señaló Ángel de Brito. Lejos de negarlo, Nora lo confirmó y explicó los motivos de su postura: "Nada lo quería. Y te voy a explicar por qué: me parecía que había educado y criado a mis hijas para una vida diferente, de familia, más relajada. Y Wanda, al tener cinco chicos, esto para mí era too much". Además, reveló que su postura era diferente a la del resto del entorno de la mediática: "Todos la apoyaron, menos yo".

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