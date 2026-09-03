La mamá de Wanda Nara se plantó ante Ángel de Brito: "No te lo voy a dejar pasar" Nora Colosimo dejó el anonimato para ser panelista de LAM y advirtió cuáles son las condiciones que puso para estar en el programa. Agregar C5N en









La mamá de Wanda y Zair dejó en claro sus condiciones antes de firmar con Ángel de Brito. Redes sociales

La mamá de Wanda y Zaira Nara, Nora Colosimo, se prepara para debutar en el programa de Ángel de Brito y ya puso sus condiciones: "Si decís algo que no es, no te lo voy a dejar pasar”.

La mujer dejará de estar detrás de cámara o hablar sólo por mensajes con los medios, para pasar a ser la nueva "angelita" y tomar el nuevo rol como panelista del ciclo de espectáculos de forma permanente.

Colosimo contó que la propuesta del conductor de LAM le llegó después de un viaje a Italia, cuando él la escuchó en una entrevista. Luego de una almuerzo en Palermo acordaron su participación los días martes y jueves, reveló en una nota en La Nación.

Bienvenida Nora Colosimo pic.twitter.com/GZ9cJQJa1K — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) September 1, 2026 La madre de las mediáticas remarcó que aceptó la idea, pero siempre con una condición innegociable: "Si decís algo que no es, no te lo voy a dejar pasar, aunque seas mi jefe". La advertencia se debe a la información falsa que circula sobre sus hijas: "Me indignaba como mamá. Eso me dio fuerza y valor para decir 'no me callo más'".

Además de su debut en la pantalla de América, Colosimo atraviesa una reinvención laboral con su llegada a un programa de streaming y participa en la docuserie de la empresaria y dueña de Wanda Cosmetics, Triángulo amoroso, el contenido en formato vertical que se estrenó en mayo pasado.