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La mamá de Wanda Nara se plantó ante Ángel de Brito: "No te lo voy a dejar pasar"

Nora Colosimo dejó el anonimato para ser panelista de LAM y advirtió cuáles son las condiciones que puso para estar en el programa.

La mamá de Wanda y Zair dejó en claro sus condiciones antes de firmar con Ángel de Brito.

La mamá de Wanda y Zair dejó en claro sus condiciones antes de firmar con Ángel de Brito.

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La mamá de Wanda y Zaira Nara, Nora Colosimo, se prepara para debutar en el programa de Ángel de Brito y ya puso sus condiciones: "Si decís algo que no es, no te lo voy a dejar pasar”.

La mediàtica atraviesa un momento muy delicado.
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La mujer dejará de estar detrás de cámara o hablar sólo por mensajes con los medios, para pasar a ser la nueva "angelita" y tomar el nuevo rol como panelista del ciclo de espectáculos de forma permanente.

Colosimo contó que la propuesta del conductor de LAM le llegó después de un viaje a Italia, cuando él la escuchó en una entrevista. Luego de una almuerzo en Palermo acordaron su participación los días martes y jueves, reveló en una nota en La Nación.

La madre de las mediáticas remarcó que aceptó la idea, pero siempre con una condición innegociable: "Si decís algo que no es, no te lo voy a dejar pasar, aunque seas mi jefe". La advertencia se debe a la información falsa que circula sobre sus hijas: "Me indignaba como mamá. Eso me dio fuerza y valor para decir 'no me callo más'".

Además de su debut en la pantalla de América, Colosimo atraviesa una reinvención laboral con su llegada a un programa de streaming y participa en la docuserie de la empresaria y dueña de Wanda Cosmetics, Triángulo amoroso, el contenido en formato vertical que se estrenó en mayo pasado.

El respaldo de Wanda y Zaira Nara

Wanda y Zaira Nara apoyaron a su madre, Nora Colosimo, en su nuevo rol como "angelita". Sin embargo, la ex mujer de Mauro Icardi reveló que la noticia la tomó por sorpresa a ella y a su hermana y que se enteraron por televisión: "¡Qué zorra! No nos dijo".

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