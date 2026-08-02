"¿Alguna vez vestida?": Zaira Nara le contestó a un seguidor que le cuestionó una foto haciendo topless

La hermana de Wanda Nara retrucó un comentario de odio que le hizo un usuario en Instagram por las fotos que comparte desde la playa. Sus seguidoras la respaldaron.

Zaira Nara compartió fotos de su estadía en las islas Baleares en España en Instagram y eligió de portada del conjunto de imágenes una en la que se encuentra haciendo topless, una práctica culturalmente más difundida en Europa. " ¿Alguna vez vestida? ", le cuestionó un usuario.

" La verdad hacía un poco de calor para vestirme ", lo cruzó la modelo y fue respaldada por sus seguidoras al instante con respuestas del estilo "Y si está en la playa no hace falta vestirse, ¿no?", "Si fuera Zaira viviría como ella" o "Qué comentario de estupidez, a quién le importa, dejen vivir".

Una usuaria le respondió al primer usuario " Está en una playa, ¿no? No va a estar de suéter " y el hater sentenció: " Con razón nadie le pide casamiento ". De esta forma, dejó en evidencia el machismo de su primer comentario y redobló la apuesta con esa última respuesta sexista desde un perfil sin información personal ni publicaciones.

En los últimos días, la influencer de 37 años había mostrado distintas postales de sus vacaciones familiares, compartiendo momentos con Malaika y Vigo , sus hijos, en la playa. El episodio del topless se volvió viral luego de la reacción de la propia Zaira, que eligió responder con altura el cuestionamiento pasivo agresivo del hater.

Tras una seguidilla de viajes que incluyeron una visita a Nueva York y luego Madrid , la modelo eligió instalarse algunos días en la isla mediterránea para priorizar el descanso y la privacidad.

Las hermanas Wanda y Zaira Nara revelaron la verdad detrás del supuesto distanciamiento entre ellas

Un unfollow de Zaira Nara a Wanda bastó para despertar rumores de distanciamiento entre las hermanas Nara. Pero detrás de ese gesto mínimo había una estrategia comercial que tiró por tierra todas las versiones que aseguraban que existían problemas entre ellas. "Hay mucha toxicidad en las redes", indicaron y contaron de qué se trató la jugada.

Las mediáticas mostraron juntas cómo un clic puede convertirse en novela, cómo el rumor se propaga más rápido que la verdad. Así que lejos de estar peleadas, terminaron reforzando la idea de que “unidas, esa es la ley primera”, y cada movimiento suyo se transformó en contenido que monetiza la atención.

El supuesto distanciamiento fue apenas un guión improvisado para desnudar la lógica de las redes a través de una campaña comercial de una marca de desinfectantes muy reconocida. La ansiedad por interpretar, el apuro por comentar y la facilidad con que se instala la toxicidad, fueron señalados tanto por Zaira como por Wanda en una faceta actoral que vienen desarrollando en los últimos años.

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En definitiva, la historia nunca existió, pero sirvió para recordar que en el show de las redes sociales todo se mide en clics, y que hasta un unfollow puede ser el mejor negocio.

Esta campaña va de la mano con el perfil de empresaria de Wanda Nara, con cursos y charlas sobre cómo transformar la exposición en negocio. La jugada fue doble esta vez fue doble, por un lado, exponer la fragilidad de la narrativa digital; por el otro, convertir cada rumor en oportunidad de branding.