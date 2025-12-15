Cómo serán los 4 trailers que lanzará Marvel para Avengers Doomsday y qué particularidad tienen

Marvel no quiere un tráiler normal, quiere 4. Los avances de Vengadores: Doomsday llegará con escenas de los personajes más importantes.

Marvel vuelve a jugar al despiste , y esta vez lo hace a lo grande. Cuando todos esperábamos un tráiler clásico con explosiones, poses épicas y música a todo volumen, resulta que Vengadores: Doomsday va a presentarse en cuatro actos, y cada uno con un protagonista distinto . Sí, Marvel quiere que mires, remires y vuelvas a mirar.

El estreno inminente de Avatar: Fire and Ash en cines no es casualidad. Disney ha decidido convertir las salas en un campo de pruebas y lanzar ahí los primeros avances de Vengadores: Doomsday , dejando internet en modo “ya nos enteraremos”. Y, curiosamente, la jugada tiene bastante sentido.

Según ha confirmado The Hollywood Reporter , no habrá un solo tráiler de Vengadores: Doomsday , sino cuatro avances distintos repartidos en cuatro semanas . La idea es clara: si quieres verlos todos en condiciones decentes , toca volver al cine más de una vez. James Cameron sonríe desde Pandora mientras cuenta la taquilla.

Todo apunta a que estos avances serán exclusivos de salas , al menos de inicio. ¿Se filtrarán en redes sociales? Evidentemente. ¿Le preocupa eso a Disney? Parece que no demasiado . El ruido en redes forma parte del plan , y si se generan conversaciones, teorías y discusiones de bar , misión cumplida.

Este tipo de estrategia ya ha funcionado antes, así que Marvel vuelve a probar suerte . Pero lo realmente interesante no es el “dónde”, sino el “cómo” . Porque estos avances no son tráilers al uso . Son escenas. Momentos. Pequeñas ventanas a lo que será Vengadores: Doomsday .

El conocido filtrador @MyTimeToShineH ha soltado la bomba: cada uno de los cuatro avances de Vengadores: Doomsday estará contado desde el punto de vista de un personaje concreto. Nada de montajes acelerados ni frases grandilocuentes. Aquí se va a jugar con lo íntimo, lo simbólico y lo emocional.

En un principio, el orden iba a ser distinto, pero parece que Marvel ha decidido reorganizar las cartas. Según la información más reciente, el primer avance estaría centrado en Steve Rogers.

El segundo avance, siempre según estas filtraciones, giraría en torno a Thor. El tercero tendría como protagonista a Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr. Y el cuarto sigue siendo una incógnita, lo cual, seamos sinceros, es justo lo que Marvel quiere que estés comentando ahora mismo.

El supuesto primer avance de Vengadores: Doomsday no muestra una batalla, ni un portal interdimensional, ni una amenaza cósmica. Muestra a Steve Rogers volviendo a casa en bicicleta. Así, sin más. Un plano tranquilo, casi cotidiano, que choca de frente con lo que solemos esperar del UCM.

La escena culmina con una revelación potente: Steve tiene un hijo con Peggy Carter. Un bebé. Y entonces aparece el mensaje: “Steve Rogers regresará en Vengadores: Doomsday”, seguido de la fecha, diciembre de 2026, y una cuenta atrás. Sencillo. Directo. Y bastante efectivo, no nos vamos a engañar. Si esto es real, Marvel está apostando por algo muy concreto: recordarte quiénes son estos personajes cuando no están salvando el mundo. Y eso, bien llevado, puede doler más que cualquier rayo láser.

Avengers Doomsday El estudio se encuentra completamente inmerso en el rodaje de la quinta película de 'Vengadores'. Marvel

Con el cambio de orden, todo apunta a que el segundo avance de Vengadores: Doomsday estaría centrado en Thor. No hay detalles claros sobre qué mostrará, pero sabiendo cómo ha evolucionado el personaje, es fácil imaginar un tono más introspectivo, quizá incluso melancólico. El dios del trueno ha pasado por mucho.

El tercer avance sería el de Doctor Doom, y aquí es donde la cosa se pone seria. Robert Downey Jr. interpretando al gran villano del evento no es cualquier cosa. Marvel sabe que con solo mostrar una silueta, una frase o un gesto, internet se va a incendiar durante semanas.

Y luego está el cuarto avance, del que no se sabe nada. Ese silencio es intencionado. Puede ser otro héroe clásico, una sorpresa mayúscula o una pista directa hacia Avengers: Secret Wars. Sea lo que sea, está claro que Marvel no quiere enseñar demasiado todavía.

Vengadores: Doomsday no se estrena hasta el 18 de diciembre de 2026. Queda más de un año, y Marvel lo sabe. Por eso estos avances no buscan contarte la historia, sino sensaciones. Preguntas. Comentarios del tipo “¿has visto eso?” que se repiten una y otra vez.

De hecho, si estos avances no llegan online de forma oficial, tampoco parece un gran drama. Si lo que se muestra son escenas contenidas, casi íntimas, el impacto está más en el concepto que en el espectáculo. Lo gordo, lo épico, ya llegará más adelante.

Mientras tanto, el UCM va preparando el terreno para lo que viene después. Porque no olvidemos que Vengadores: Secret Wars llegará en diciembre de 2027. Vengadores: Doomsday no es el final, es la antesala del terremoto. Marvel está apostando por una promoción distinta, más fragmentada y más emocional. Puede salir muy bien o regular, pero desde luego no es aburrida. Y eso, a estas alturas, ya es decir mucho.