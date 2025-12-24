IR A
IR A

Chris Evans vuelve a Marvel como Capitán América: así se adelantó en el tráiler de Avengers Doomsday

Steve Rogers tendrá su regreso épico en "Avengers: Doomsday" viviendo la vida que eligió en "Endgame", pero con un desafío: volver a ponerse su traje.

Con este primer paso

Con este primer paso, Marvel inicia un camino de revelaciones semanales que mantendrán la expectativa en lo más alto. La promesa de una última misión para Steve Rogers, sumada a la presencia de un villano con el rostro de su antiguo compañero.

Marvel
  • Ya fue épico volver a ver a Chris Evans en "Deadpool & Wolverine" como la Antorcha Humana, su primer personaje en el Universo Cinematográfico de Marvel.
  • Marvel escuchó al público y entendió su necesidad. Así lo habían dejado en claro desde que se confirmó el regreso de Robert Downey Jr - ahora como villano.
  • Las fases dos y tres, de las que estos actores formaron parte, fueron las mejores del MCU y el hecho de que estén de vuelta pone en evidencia que el nivel de heroísmo y épica puede ser igual de alto que en sus mejores etapas.
  • El Universo Cinematográfico de Marvel dio finalmente el golpe de efecto que los fanáticos de todo el mundo estaban esperando. De manera oficial, se estrenó el primero de una serie de cuatro adelantos de Avengers: Doomsday.

Ya fue épico volver a ver a Chris Evans en "Deadpool & Wolverine" como la Antorcha Humana, su primer personaje en el Universo Cinematográfico de Marvel. Sin embargo, si había algo que faltaba era que él volviera a ponerse el traje de ese personaje que no sólo lo llevó a la fama mundial, sino que además lo convirtió en el primer vengador: el del Capitán América. Si bien tras los sucesos de "Avengers: endgame" quedó de sucesor como el Centinela de la Libertad, Falcón (Anthony Mackie), nadie como él para vestir este traje.

Además de Evans, Doomsday promete registrar otros regresos sorprendentes y un elenco multitudinario que incluye héroes clásicos y nuevas caras dentro del MCU.
Te puede interesar:

Confirmado: cuál es el famoso actor que volverá a Marvel en Avengers Doomsday

Ahora, es evidente: Marvel escuchó al público y entendió su necesidad. Así lo habían dejado en claro desde que se confirmó el regreso de Robert Downey Jr - ahora como villano -. A pesar de que esta vuelta no es en el traje de Iron Man como todos esperaban, sí terminó siendo aceptado y aplaudido por la audiencia. No obstante, ahora con Chris Evans, el MCU vuelve a sumar expectativa a una de sus películas, en especial teniendo en cuenta que los últimos estrenos dejaron mucho que desear.

Cómo fue la aparición de Chris Evans como Capitán América en el próximo proyecto de Marvel

Las fases dos y tres, de las que estos actores formaron parte, fueron las mejores del MCU y el hecho de que estén de vuelta pone en evidencia que el nivel de heroísmo y épica puede ser igual de alto que en sus mejores etapas. Es que, desde 2012, Chris Evans supo ser uno de los mejores superhéroes de la franquicia y "Avengers: Doomsday" es el escenario perfecto para que retome un papel icónico como Steve Rogers, pero al mismo tiempo luciendo su icónico traje.

El Universo Cinematográfico de Marvel dio finalmente el golpe de efecto que los fanáticos de todo el mundo estaban esperando. De manera oficial, se estrenó el primero de una serie de cuatro adelantos de Avengers: Doomsday, una estrategia de lanzamiento que se llevará a cabo semana tras semana en simultáneo con las proyecciones de Avatar: Fuego y Ceniza. Este primer vistazo marca el inicio de una campaña masiva para lo que promete ser el evento cinematográfico más ambicioso de los últimos años.

Avengers Doomsday
Tras el éxito monumental de

Tras el éxito monumental de "Infinity War" y "Endgame", que marcaron un hito en la historia del cine de superhéroes y cerraron con maestría la Saga del Infinito, las expectativas en torno a esta nueva película son enormes.

La gran noticia que paralizó a las redes sociales es el regreso de un ícono absoluto: Steve Rogers está de vuelta para una última aventura. Tras su emotiva despedida en el cierre de la saga del Infinito, el héroe más emblemático del grupo original se unirá nuevamente a sus aliados para enfrentar un peligro que escala a niveles nunca antes vistos. Sin embargo, la mayor sorpresa no solo radica en su retorno, sino en la identidad de su nuevo adversario.

El conflicto central de esta nueva entrega pondrá a Rogers frente a frente con una amenaza letal: el Doctor Doom. Lo verdaderamente impactante de este enfrentamiento es que el villano será interpretado por Robert Downey Jr., quien también regresa a la franquicia pero esta vez desde un lugar diametralmente opuesto al de su anterior personaje. Este duelo de titanes promete ser el eje emocional de una trama donde las lealtades y los rostros conocidos se mezclan en una lucha por la supervivencia de la existencia misma.

Embed - Avengers: Doomsday | Estreno 17 de diciembre 2026, solo en cines

En este primer avance, la narrativa nos permite ver a un Steve Rogers alejado de la acción y de su escudo. Se lo muestra disfrutando de esa vida pacífica que tanto soñó y que finalmente eligió al concluir los eventos de Endgame. No obstante, su retiro se verá interrumpido de manera violenta por el colapso de la realidad. El multiverso entró en una fase de descontrol absoluto, donde las denominadas incursiones están provocando que diferentes universos choquen entre sí, amenazando con destruirlo todo.

Este material promocional deja en claro que el peligro del Doctor Doom no es solo físico, sino estructural para el orden de las realidades. La necesidad de que Rogers abandone su tranquilidad personal responde a una emergencia que ningún otro héroe puede contener por sí solo. El adelanto sugiere que la colisión de realidades es inminente y que el antiguo líder de los Vengadores es la única pieza capaz de unificar la resistencia ante el caos.

Robert Downey Jr. Doctor Doom

Con este primer paso, Marvel inicia un camino de revelaciones semanales que mantendrán la expectativa en lo más alto. La promesa de una última misión para Steve Rogers, sumada a la presencia de un villano con el rostro de su antiguo compañero, asegura que Avengers: Doomsday será un fenómeno cargado de nostalgia y una escala épica que redefinirá el futuro del cine de superhéroes. La mesa está servida y el multiverso, una vez más, depende de sus figuras más legendarias.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Hasta entonces, un emoji ha sido suficiente para recordarnos que Luke Cage no está olvidado. Solo está esperando su momento. 

Apareció en una nueva producción de Marvel y un emoji desató todo tipo de rumores: quién era y qué dijeron las redes

En marzo, Daredevil: Born Again Temporada 2 traerá de regreso a Matt Murdock en un papel tan contundente como en su primera aparición televisiva. Marvel ha confirmado que la serie no solo reavivará viejas rivalidades con Wilson Fisk, sino que también establecerá vínculos directos con la esperada película Spider-Man: Brand New Day de 2026.

¿Las tenés todas? Estas son las cinco series con las que Marvel quiere relanzar su universo

La serie utiliza el rodaje ficticio de una nueva película de Wonder Man para mostrar el lado más absurdo del negocio: las promociones, los junkets, la presión de las redes sociales y ese circo constante que rodea a los actores.

La nueva serie de Marvel retomará lo sucedido en Iron Man 3: ¿cuál es la conexión?

Fuentes indican que el formato de los teasers busca impulsar la taquilla de Avatar: Fire & Ash. Este movimiento estratégico de Disney tiene la ambición de que la nueva entrega de la franquicia Avatar se convierta en la película más recaudadora del año.

Cuándo y de qué extraña forma se lanzarán los trailers de Marvel para Avengers Doomsday

La figura de Marvel está envuelta en rumores por su posible próxima participación.

¿Preocupación? Crecen los rumores sobre una polémica participación de Chris Evans en Marvel

El 17 de diciembre de 2027 quedará grabado como el día en que el UCM llegó a su mayor clímax con Vengadores: Secret Wars, pero también será la antesala de un futuro aún más ambicioso. 

Cuál será el primer estreno de Marvel en cines tras Avengers Secret Wars

últimas noticias

Fabiana recibió la ayuda de los televidentes de C5N. 

La historia que emocionó a todos: la solidaridad con una familia tras el temporal

Hace 36 minutos
Anses dio a conocer los montos por la AUH y la Tarjeta Alimentar para enero 2026.

ANSES: cuánto cobro por la AUH y la Tarjeta Alimentar en enero 2026

Hace 56 minutos
Las puestas de sol en esta localidad de Córdoba son espectaculares.

Turismo en Córdoba: el destino con los mejores atardeceres para ver en el verano 2026

Hace 57 minutos
Punto de cocción: ¿Cómo lograrlo con un truco casero?

Cómo saber en qué punto está la carne del asado con un truco casero

Hace 58 minutos
Anses dio un mensaje muy importante para los jubilados antes de fin de año.

Atención: el mensaje clave de ANSES para jubilados antes de Año Nuevo

Hace 58 minutos