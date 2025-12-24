Chris Evans vuelve a Marvel como Capitán América: así se adelantó en el tráiler de Avengers Doomsday

Steve Rogers tendrá su regreso épico en "Avengers: Doomsday" viviendo la vida que eligió en "Endgame", pero con un desafío: volver a ponerse su traje.

Ya fue épico volver a ver a Chris Evans en "Deadpool & Wolverine" como la Antorcha Humana , su primer personaje en el Universo Cinematográfico de Marvel . Sin embargo, si había algo que faltaba era que él volviera a ponerse el traje de ese personaje que no sólo lo llevó a la fama mundial , sino que además lo convirtió en el primer vengador: el del Capitán América. Si bien tras los sucesos de "Avengers: endgame" quedó de sucesor como el Centinela de la Libertad, Falcón (Anthony Mackie) , nadie como él para vestir este traje.

Ahora, es evidente: Marvel escuchó al público y entendió su necesidad . Así lo habían dejado en claro desde que se confirmó el regreso de Robert Downey Jr - ahora como villano -. A pesar de que esta vuelta no es en el traje de Iron Man como todos esperaban, sí terminó siendo aceptado y aplaudido por la audiencia . No obstante, ahora con Chris Evans, el MCU vuelve a sumar expectativa a una de sus películas , en especial teniendo en cuenta que los últimos estrenos dejaron mucho que desear .

Las fases dos y tres , de las que estos actores formaron parte , fueron las mejores del MCU y el hecho de que estén de vuelta pone en evidencia que el nivel de heroísmo y épica puede ser igual de alto que en sus mejores etapas. Es que, desde 2012, Chris Evans supo ser uno de los mejores superhéroes de la franquicia y "Avengers: Doomsday" es el escenario perfecto para que retome un papel icónico como Steve Rogers , pero al mismo tiempo luciendo su icónico traje .

El Universo Cinematográfico de Marvel dio finalmente el golpe de efecto que los fanáticos de todo el mundo estaban esperando. De manera oficial, se estrenó el primero de una serie de cuatro adelantos de Avengers: Doomsday , una estrategia de lanzamiento que se llevará a cabo semana tras semana en simultáneo con las proyecciones de Avatar: Fuego y Ceniza. Este primer vistazo marca el inicio de una campaña masiva para lo que promete ser el evento cinematográfico más ambicioso de los últimos años .

La gran noticia que paralizó a las redes sociales es el regreso de un ícono absoluto: Steve Rogers está de vuelta para una última aventura. Tras su emotiva despedida en el cierre de la saga del Infinito , el héroe más emblemático del grupo original se unirá nuevamente a sus aliados para enfrentar un peligro que escala a niveles nunca antes vistos. Sin embargo, la mayor sorpresa no solo radica en su retorno, sino en la identidad de su nuevo adversario.

Tras el éxito monumental de "Infinity War" y "Endgame", que marcaron un hito en la historia del cine de superhéroes y cerraron con maestría la Saga del Infinito, las expectativas en torno a esta nueva película son enormes.

El conflicto central de esta nueva entrega pondrá a Rogers frente a frente con una amenaza letal: el Doctor Doom. Lo verdaderamente impactante de este enfrentamiento es que el villano será interpretado por Robert Downey Jr., quien también regresa a la franquicia pero esta vez desde un lugar diametralmente opuesto al de su anterior personaje. Este duelo de titanes promete ser el eje emocional de una trama donde las lealtades y los rostros conocidos se mezclan en una lucha por la supervivencia de la existencia misma.

En este primer avance, la narrativa nos permite ver a un Steve Rogers alejado de la acción y de su escudo. Se lo muestra disfrutando de esa vida pacífica que tanto soñó y que finalmente eligió al concluir los eventos de Endgame. No obstante, su retiro se verá interrumpido de manera violenta por el colapso de la realidad. El multiverso entró en una fase de descontrol absoluto, donde las denominadas incursiones están provocando que diferentes universos choquen entre sí, amenazando con destruirlo todo.

Este material promocional deja en claro que el peligro del Doctor Doom no es solo físico, sino estructural para el orden de las realidades. La necesidad de que Rogers abandone su tranquilidad personal responde a una emergencia que ningún otro héroe puede contener por sí solo. El adelanto sugiere que la colisión de realidades es inminente y que el antiguo líder de los Vengadores es la única pieza capaz de unificar la resistencia ante el caos.

Con este primer paso, Marvel inicia un camino de revelaciones semanales que mantendrán la expectativa en lo más alto. La promesa de una última misión para Steve Rogers, sumada a la presencia de un villano con el rostro de su antiguo compañero, asegura que Avengers: Doomsday será un fenómeno cargado de nostalgia y una escala épica que redefinirá el futuro del cine de superhéroes. La mesa está servida y el multiverso, una vez más, depende de sus figuras más legendarias.