IR A
IR A

Confirmado: cuál es el famoso actor que volverá a Marvel en Avengers Doomsday

La compañía encendió la emoción de sus fanáticos al presentar el primer adelanto oficial de Avengers la esperada nueva entrega del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) que llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026.

Además de Evans

Además de Evans, Doomsday promete registrar otros regresos sorprendentes y un elenco multitudinario que incluye héroes clásicos y nuevas caras dentro del MCU.

  • El avance fue difundido durante proyecciones de Avatar: Fire & Ash y se centra en Steve Rogers, mostrando al icónico Capitán América en un nuevo rol: convertido en padre y reflexionando sobre su legado mientras mira su traje clásico.
  • El teaser incluye en pantalla la frase que confirma su regreso al universo de los Vengadores: "Steve Rogers will return in Avengers: Doomsday".
  • La noticia del retorno de Chris Evans como Capitán América genera gran expectativa, ya que su última aparición en la saga fue en Avengers: Endgame (2019).
  • Además de Evans, Doomsday promete registrar otros regresos sorprendentes y un elenco multitudinario que incluye héroes clásicos y nuevas caras dentro del MCU, todo en un contexto donde las amenazas del multiverso podrían jugar un papel clave en la trama.

El avance fue difundido durante proyecciones de Avatar: Fire & Ash y se centra en Steve Rogers, mostrando al icónico Capitán América en un nuevo rol: convertido en padre y reflexionando sobre su legado mientras mira su traje clásico. En un momento clave, el teaser incluye en pantalla la frase que confirma su regreso al universo de los Vengadores: "Steve Rogers will return in Avengers: Doomsday".

Hasta entonces, un emoji ha sido suficiente para recordarnos que Luke Cage no está olvidado. Solo está esperando su momento. 
Te puede interesar:

Apareció en una nueva producción de Marvel y un emoji desató todo tipo de rumores: quién era y qué dijeron las redes

La noticia del retorno de Chris Evans como Capitán América genera gran expectativa, ya que su última aparición en la saga fue en Avengers: Endgame (2019), donde pasó el escudo a Sam Wilson y se retiró. El adelanto plantea interrogantes sobre cómo encajará su personaje en la historia tras haber optado por una vida más tranquila.

Avengers Doomsday
Tras el éxito monumental de

Tras el éxito monumental de "Infinity War" y "Endgame", que marcaron un hito en la historia del cine de superhéroes y cerraron con maestría la Saga del Infinito, las expectativas en torno a esta nueva película son enormes.

Cual es el regreso que Marvel confirmó para Avengers Doomsday

Además de Evans, Doomsday promete registrar otros regresos sorprendentes y un elenco multitudinario que incluye héroes clásicos y nuevas caras dentro del MCU, todo en un contexto donde las amenazas del multiverso podrían jugar un papel clave en la trama. El lanzamiento del teaser marcó un antes y un después en la campaña promocional de la película, que ya desató teorías y debates entre los seguidores sobre el papel que tendrá Rogers y la dirección que tomará esta nueva fase de los Vengadores.

chris-evans-tout-111224-2015b1c602064553bd8a181425a57927.jpg
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En marzo, Daredevil: Born Again Temporada 2 traerá de regreso a Matt Murdock en un papel tan contundente como en su primera aparición televisiva. Marvel ha confirmado que la serie no solo reavivará viejas rivalidades con Wilson Fisk, sino que también establecerá vínculos directos con la esperada película Spider-Man: Brand New Day de 2026.

¿Las tenés todas? Estas son las cinco series con las que Marvel quiere relanzar su universo

La serie utiliza el rodaje ficticio de una nueva película de Wonder Man para mostrar el lado más absurdo del negocio: las promociones, los junkets, la presión de las redes sociales y ese circo constante que rodea a los actores.

La nueva serie de Marvel retomará lo sucedido en Iron Man 3: ¿cuál es la conexión?

Fuentes indican que el formato de los teasers busca impulsar la taquilla de Avatar: Fire & Ash. Este movimiento estratégico de Disney tiene la ambición de que la nueva entrega de la franquicia Avatar se convierta en la película más recaudadora del año.

Cuándo y de qué extraña forma se lanzarán los trailers de Marvel para Avengers Doomsday

La figura de Marvel está envuelta en rumores por su posible próxima participación.

¿Preocupación? Crecen los rumores sobre una polémica participación de Chris Evans en Marvel

El 17 de diciembre de 2027 quedará grabado como el día en que el UCM llegó a su mayor clímax con Vengadores: Secret Wars, pero también será la antesala de un futuro aún más ambicioso. 

Cuál será el primer estreno de Marvel en cines tras Avengers Secret Wars

Downey Jr. se muestra diplomático en todo momento, respetando enormemente la opinión de una leyenda como Martin Scorsese.

Le respondió a Scorsese: qué dijo Robert Downey Jr. sobre la opinión de que Marvel no es cine

últimas noticias

Investigan las causas del fallecimiento de la periodista.

Conmoción: falleció una reconocida periodista deportiva de 27 años tras caer de un séptimo piso

Hace 17 minutos
Más allá de las palabras: cómo percibimos la aceptación en el diálogo interpersonal

Los gestos y posturas que revelan si la otra persona te acepta o te rechaza

Hace 42 minutos
Los descuentos que ofrecen será de hasta un 50%.

Noche de los Shoppings 2025: cuándo es, cuánto descuento habrá y qué centros comerciales estarán abiertos

Hace 1 hora
Spagnuolo, nuevamente quedó en el centro de la escena.

Exfuncionario de Andis negó formar parte de una organización criminal y apuntó contra Spagnuolo

Hace 1 hora
La noticia Christian Petersen fue adelantada en El Trece. 

Aseguran que Christian Petersen consumió cocaína y otras drogas previo a la descompensación

Hace 1 hora