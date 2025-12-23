Confirmado: cuál es el famoso actor que volverá a Marvel en Avengers Doomsday La compañía encendió la emoción de sus fanáticos al presentar el primer adelanto oficial de Avengers la esperada nueva entrega del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) que llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026. + Seguir en







Además de Evans, Doomsday promete registrar otros regresos sorprendentes y un elenco multitudinario que incluye héroes clásicos y nuevas caras dentro del MCU, todo en un contexto donde las amenazas del multiverso podrían jugar un papel clave en la trama. El avance fue difundido durante proyecciones de Avatar: Fire & Ash y se centra en Steve Rogers, mostrando al icónico Capitán América en un nuevo rol: convertido en padre y reflexionando sobre su legado mientras mira su traje clásico. En un momento clave, el teaser incluye en pantalla la frase que confirma su regreso al universo de los Vengadores: "Steve Rogers will return in Avengers: Doomsday".

La noticia del retorno de Chris Evans como Capitán América genera gran expectativa, ya que su última aparición en la saga fue en Avengers: Endgame (2019), donde pasó el escudo a Sam Wilson y se retiró. El adelanto plantea interrogantes sobre cómo encajará su personaje en la historia tras haber optado por una vida más tranquila.

Tras el éxito monumental de "Infinity War" y "Endgame", que marcaron un hito en la historia del cine de superhéroes y cerraron con maestría la Saga del Infinito, las expectativas en torno a esta nueva película son enormes. El lanzamiento del teaser marcó un antes y un después en la campaña promocional de la película, que ya desató teorías y debates entre los seguidores sobre el papel que tendrá Rogers y la dirección que tomará esta nueva fase de los Vengadores.

