Nueva separación en la Selección argentina: qué futbolista se divorció tras 9 años casado Uno de los jugadores campeones del mundo quedó envuelto en un fuerte escándalo mediático por una posible infidelidad.







Un futbolista campeón del mundo se separó de su pareja tras muchos años. Redes sociales

Un nuevo futbolista de la Selección argentina se separó de su pareja en medio de un escándalo, ya que uno de los campeones del mundo que volvió a River Plate protagonizó una ruptura mediática luego de ser acusado de serle infiel con otra mujer.

Quien se encargó de confirmar la noticia fue Pochi de Gossipeame durante un nuevo programa de Puro Show. Allí, tras mucha incertidumbre, reveló: "Esa mujer, que se llama Agustina Tedesco, también estaba en pareja, con hijos, con un chico de mucha plata. Habrían sido amantes. El marido la habría encontrado a ella, se separan, la perdona, vuelven y se vuelven a separar".

Así, luego de varios minutos de misterio, confesó: "Desde el entorno me dicen: '¿Por qué no lo blanquean? No se puede tapar el sol con la mano'. A mí lo que me dicen es que Germán Pezzella efectivamente estaría con Agustina Tedesco". De esta manera, el actual jugador de River sería el nuevo protagonista de un escándalo en la Scaloneta.

Embed - ESCÁNDALO CON UN CAMPEÓN DEL MUNDO: Detalles de la doble vida de Germán Pezzella

Mientras se recupera de una dura lesión que lo tendrá marginado del fútbol hasta el 2026, Germán Pezzella quedó envuelto en una polémica muy grande y se deberá esperar para conocer detalles oficiales sobre el divorcio. Por el momento, la única novedad oficial es que su esposa Agustina Bascerano decidió cerrar un negocio que armó en Instagram (@pure__spain) durante su relación con el jugador.