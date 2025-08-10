10 de agosto de 2025 Inicio
River confirmó que Germán Pezzella se rompió la rodilla: cuánto tiempo estará fuera de las canchas

El defensor fue a disputar una pelota con Walter Mazzanti y sintió un fuerte dolor en la pierna izquierda sobre el final del primer tiempo en el partido contra Independiente y tuvieron que sacarlo en camilla.

Germán Pezzella tendrá una recuperación de entre 6 y 8 meses por su lesión de ligamentos en su rodilla izquierda

Germán Pezzella tendrá una recuperación de entre 6 y 8 meses por su lesión de ligamentos en su rodilla izquierda

El pobre empate contra Independiente le dejó a River una enorme preocupación por el defensor Germán Pezzella quien debió salir en el primer tiempo por un fuerte golpe. Ahora se confirmó el grado de su lesión lo que genera un gran dolor de cabeza a Marcelo Gallardo: se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Franco Armani, la figura del partido, salvó a River de la derrota en Avellaneda.
River aguantó el 0-0 ante Independiente en Avellaneda y alcanzó la cima de la Zona B

El duro golpe del campeón del mundo fue sobre el final del primer tiempo durante una jugada desafortunada con Walter Mazzanti donde quedó enganchada su rodilla izquierda y se retiró entre lágrimas del partido. Sus compañeros consolaron al campeón del mundo con la Selección argentina en 2022 que salió rengueando del estado Libertadores de América en Avellaneda.

Si bien el primer parte preliminar indicó esguince algo que era un dato alentador para el entrenador teniendo en cuenta la ajustada agenta que afrontará el Millonario en los próximos días, este domingo el zaguero se sometió a estudios que confirmaron la grave lesión.

Ahora, afrontará una larga recuperación, ya que este tipo de lesiones, por lo generará demanda un tiempo estimativo entre 6 y 8 meses de recuperación, por lo que el Kaiser se perderá lo que resta de la temporada del conjunto de Núñez. El bahiense ya padeció una rotura del ligamento cruzado anterior a fines de 2012, pero en su rodilla derecha.

La enfermería de River un dolor de cabeza para Marcelo Gallardo

La confirmación de la lesión de Germán Pezzella tras el empata frente a Independiente por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025 se suma a las lesiones de rodilla de Maxi Salas y Lucas Martínez Quarta, aunque ambos sufrieron un esguince distal del ligamentos colateral medial.

Sin embargo, esta no son las únicas que generan preocupación a Marcelo Gallardo ya que se agrega que Paulo Díaz no pudo jugar contra el Rojo por una inflamación en su rodilla izquierda, producto de la sinovitis crónica que tiene el chileno en esa articulación.

Cuándo vuelve a jugar River

En lo que dejó el partido de visitante frente a Independiente, ahora River tiene que dar vuelta rápidamente la página ya que esta semana comienzan los octavos de final de la Copa Libertadores donde el equipo comandado por Marcelo Gallardo deberá enfrentarse a Libertad de Paraguay.

El partido de ida se disputará en suelo paraguayo el jueves 14 de agosto desde las 21:30 en el Estadio La Huerta. Mientas que el partido de vuelta se definirá el jueves 21 del mismo mes a la misma hora en el estadio Monumental.

En el medio de ambos choques, el Millonario disputará el domingo 17, desde las 18:30, su partido correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura donde recibirá ante su gente a Godoy Cruz.

