Suspenden un partido de fútbol infantil por expresiones antisemitas: "Hay que matar judíos" Ocurrió en un encuentro entre los clubes Hebraica y Mitre, por la Liga Deportiva (LIDE). La DAIA repudió los hechos en un comunicado.







Un partido de fútbol infantil correspondiente a la Liga Deportiva (LIDE) fue suspendido este sábado en las instalaciones del Club Hebraica tras registrarse graves expresiones antisemitas. El incidente ocurrió durante el segundo tiempo del encuentro que enfrentaba al equipo local con el Club Mitre.

El detonante de la suspensión se produjo a los 25 minutos de la segunda mitad. Un jugador de la delegación del Club Mitre gritó la frase "hay que matar judíos". La acción fue capturada en un video, donde también se escucha la voz de un adulto que inmediatamente exige que el menor sea retirado del campo de juego. Tras el suceso, el árbitro intercedió para controlar la situación, a lo que siguió el ingreso al césped de uno de los directores técnicos.

Tras la cancelación del encuentro, el clima de tensión escaló fuera del campo. Un segundo video muestra a un adulto de la delegación visitante realizando gestos provocadores hacia la platea local, mientras se escucha la frase "tienen miedo de perder". Paralelamente, padres del equipo visitante fueron grabados gritando la consigna "genocidio".

Embed Chicos de 12 años del Club Mitre en Hebraica, en el torneo de Lide, gritando "hay que matar judíos" y arengados por sus padres que gritan "genocidas". El partido se suspendió y habrá sanciones. pic.twitter.com/Nixt0VACy5 — Claudio Avruj (@clauavruj) October 19, 2025

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) emitió un comunicado oficial repudiando enérgicamente los hechos. La entidad confirmó la frase antisemita proferida por el niño del Club Mitre y calificó las acciones como una "grave manifestación de odio y discriminación que no puede ni debe tener lugar en ningún ámbito de nuestra sociedad", haciendo hincapié en que el deporte debe ser un espacio de encuentro y respeto.