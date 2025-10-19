20 de octubre de 2025 Inicio
Suspenden un partido de fútbol infantil por expresiones antisemitas: "Hay que matar judíos"

Ocurrió en un encuentro entre los clubes Hebraica y Mitre, por la Liga Deportiva (LIDE). La DAIA repudió los hechos en un comunicado.

Suspenden un partido de fútbol infantil por expresiones antisemitas: Hay que matar judíos

Un partido de fútbol infantil correspondiente a la Liga Deportiva (LIDE) fue suspendido este sábado en las instalaciones del Club Hebraica tras registrarse graves expresiones antisemitas. El incidente ocurrió durante el segundo tiempo del encuentro que enfrentaba al equipo local con el Club Mitre.

Quini 6: resultados del sorteo 3.314 del domingo 19 de octubre de 2025

El detonante de la suspensión se produjo a los 25 minutos de la segunda mitad. Un jugador de la delegación del Club Mitre gritó la frase "hay que matar judíos". La acción fue capturada en un video, donde también se escucha la voz de un adulto que inmediatamente exige que el menor sea retirado del campo de juego. Tras el suceso, el árbitro intercedió para controlar la situación, a lo que siguió el ingreso al césped de uno de los directores técnicos.

Tras la cancelación del encuentro, el clima de tensión escaló fuera del campo. Un segundo video muestra a un adulto de la delegación visitante realizando gestos provocadores hacia la platea local, mientras se escucha la frase "tienen miedo de perder". Paralelamente, padres del equipo visitante fueron grabados gritando la consigna "genocidio".

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) emitió un comunicado oficial repudiando enérgicamente los hechos. La entidad confirmó la frase antisemita proferida por el niño del Club Mitre y calificó las acciones como una "grave manifestación de odio y discriminación que no puede ni debe tener lugar en ningún ámbito de nuestra sociedad", haciendo hincapié en que el deporte debe ser un espacio de encuentro y respeto.

En su pronunciamiento, la DAIA expresó su profunda preocupación por lo ocurrido. La institución argumentó que actos como estos, además de ser "ofensivos y dolorosos", no pueden "naturalizarse ni minimizarse", especialmente en un contexto que involucra a niños y el ámbito educativo del deporte. El organismo subrayó la necesidad de promover la reflexión, la empatía y los valores que sostienen la convivencia democrática.

Suspenden un partido de fútbol infantil por expresiones antisemitas: "Hay que matar judíos"

Polémica declaración de Donald Trump: Argentina está peleando por su vida

Polémica declaración de Donald Trump: "Argentina está peleando por su vida"

Un futbolista campeón del mundo se separó de su pareja tras muchos años.

Nueva separación en la Selección argentina: qué futbolista se divorció tras 9 años casado

Joaquín Furriel confirmó su flamante romance internacional.

Joaquín Furriel confirmó su nuevo romance: quién es su flamante pareja internacional

Quién es Yassir Zabiri, el verdugo de Argentina en el Mundial Sub20

Quién es Yassir Zabiri, el verdugo de Argentina en el Mundial Sub20

