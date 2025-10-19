Suspenden un partido de fútbol infantil por expresiones antisemitas: "Hay que matar judíos"

Un partido de fútbol infantil correspondiente a la Liga Deportiva (LIDE) fue suspendido este sábado en las instalaciones del Club Hebraica tras registrarse graves expresiones antisemitas. El incidente ocurrió durante el segundo tiempo del encuentro que enfrentaba al equipo local con el Club Mitre.
El detonante de la suspensión se produjo a los 25 minutos de la segunda mitad. Un jugador de la delegación del Club Mitre gritó la frase "hay que matar judíos". La acción fue capturada en un video, donde también se escucha la voz de un adulto que inmediatamente exige que el menor sea retirado del campo de juego. Tras el suceso, el árbitro intercedió para controlar la situación, a lo que siguió el ingreso al césped de uno de los directores técnicos.
Tras la cancelación del encuentro, el clima de tensión escaló fuera del campo. Un segundo video muestra a un adulto de la delegación visitante realizando gestos provocadores hacia la platea local, mientras se escucha la frase "tienen miedo de perder". Paralelamente, padres del equipo visitante fueron grabados gritando la consigna "genocidio".
La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) emitió un comunicado oficial repudiando enérgicamente los hechos. La entidad confirmó la frase antisemita proferida por el niño del Club Mitre y calificó las acciones como una "grave manifestación de odio y discriminación que no puede ni debe tener lugar en ningún ámbito de nuestra sociedad", haciendo hincapié en que el deporte debe ser un espacio de encuentro y respeto.
En su pronunciamiento, la DAIA expresó su profunda preocupación por lo ocurrido. La institución argumentó que actos como estos, además de ser "ofensivos y dolorosos", no pueden "naturalizarse ni minimizarse", especialmente en un contexto que involucra a niños y el ámbito educativo del deporte. El organismo subrayó la necesidad de promover la reflexión, la empatía y los valores que sostienen la convivencia democrática.
