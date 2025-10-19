19 de octubre de 2025 Inicio
Elecciones en Bolivia: balotaje histórico para cambiar el rumbo tras dos décadas del MAS

Casi 8 millones de electores acuden este domingo a las urnas en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El exmandatario liberal Jorge "Tuto" Quiroga se enfrenta al moderado Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano.

Luego de que en agosto no haya habido un ganador

Luego de que en agosto no haya habido un ganador, los bolivianos regresan a las urnas este domingo.

Bolivia celebra este domingo una histórica segunda vuelta presidencial, la primera en su historia. Los casi 8 millones de electores habilitados deberán elegir entre el expresidente Jorge "Tuto" Quiroga y el senador Rodrigo Paz. El resultado marcará el inicio de una nueva etapa política y económica, dejando atrás casi dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS).

El Museo del Louvre, escenario de un impresionante robo que conmociona al mundo.
Cinematográfico robo al Museo del Louvre: cuáles son las joyas de Napoleón robadas

En las elecciones de agosto, donde también se eligió al nuevo Parlamento, ninguno de los candidatos alcanzó el porcentaje necesario para ganar en primera vuelta. Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), obtuvo el 32,06%, mientras que Quiroga, de la alianza Libre y presidente boliviano entre 2001 y 2002, logró el 26,70%.

La segunda vuelta, establecida en la Constitución vigente desde 2009, determina que la Presidencia y Vicepresidencia recaen en la fórmula que obtenga más del 50% de los votos válidos, o al menos el 40% con una diferencia de diez puntos sobre el siguiente.

Este 19 de octubre, por primera vez, se utilizará este mecanismo para definir quién liderará el país durante el próximo quinquenio.

Rodrigo Paz Jorge Tuto Quiroga elecciones Bolivia balotaje 19 octubre 2025
Rodrigo Paz y Jorge

Rodrigo Paz y Jorge "Tuto" Quiroga se enfrentan en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales bolivianas.

Elecciones en Bolivia: cómo votar en la Ciudad de Buenos Aires

Más de 60 mil ciudadanos bolivianos están habilitados para votar el próximo domingo en la ciudad de Buenos Aires para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 19 de octubre en Bolivia y el Gobierno porteño pondrá a disposición 24 establecimientos educativos donde se brindará apoyo logístico mediante los Ministerios de Justicia, Educación y Seguridad.

El esquema de cooperación se llevará adelante por pedido de Bolivia y sin intervención en la organización, administración o supervisión del proceso electoral boliviano.

El Ministerio de Justicia porteño coordinará la apertura, limpieza y cierre de los establecimientos educativos, como también su custodia por intermedio de agentes de la Policía de la Ciudad.

También articulará, junto con el consulado de Bolivia en Buenos Aires y organismos locales, medidas para un "desarrollo ordenado de la jornada".

Habrá 185 mesas habilitadas para votar en escuelas de Retiro, Balvanera, Boedo, Flores, Parque Patricios, Parque Avellaneda, Villa Luro, Liniers, Villa Soldati, Villa Lugano, Nueva Pompeya y Parque Chacabuco.

"Nuestro rol es asegurar condiciones seguras y ordenadas para que la comunidad boliviana pueda votar en la Ciudad de Buenos Aires, respetando plenamente la autonomía de su proceso electoral", señaló Javier Tejerizo, director general de Asuntos Políticos y Electorales del Ministerio de Justicia porteño.

