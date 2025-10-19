IR A
Joaquín Furriel confirmó su nuevo romance: quién es su flamante pareja internacional

El reconocido actor, que recientemente protagonizó la serie El refugio atómico, sorprendió al hablar sobre su vida privada.

En diálogo con el programa radial Agarrate Catalina, el actor fue consultado por los rumores alrededor de un romance con la abogada española Marta Campuzano. Al respecto, confesó: "No, no es un invento. Sí, yo estoy ya hace casi un año. Estamos juntos, como una relación a caballo. Allá, cuando yo vengo acá estamos juntos y ella después viene para allá y, bueno, nos vamos cruzando. Así que todo bien por ahí también".

Luego, con respecto a los vínculos con su carrera, agregó: "Siempre mi familia, mi hija, mis amigos, mi pareja, todos los vínculos cercanos que tengo son los pilares. Y es muy lindo poder compartir todo". De esta manera, evidenció su gran momento personal y laboral, algo que no tardó en recorrer las redes sociales.

Antes de la española, Furriel estuvo con Guillermina Valdés entre marzo de 2023 y junio de 2024, y antes de eso hay que remontarse a Eva de Dominici, con quien compartió un romance entre 2016 y 2018. Esto siempre es en referencia a sus relaciones públicas, por lo que existe la chance de que haya tenido otros vínculos en este tiempo.

