Este famoso jugador de la Selección Argentina tiene una pareja internacional y causa furor en Europa: de quién se trata

El defensor argentino y la futbolista británica se conocieron en una campaña del Bournemouth. Desde entonces comparten su vida dentro y fuera de la cancha con una conexión que traspasa fronteras.

Una conexión que empezó por trabajo y hoy se convirtió en una de las más comentadas entre los hinchas.

El defensor argentino Marcos Senesi, una de las figuras en ascenso de la Selección Nacional, protagoniza una historia de amor que está acaparando los titulares de la farándula deportiva. Desde Inglaterra, el futbolista comparte su vida con Kelci-Rose Bowers, una joven mediocampista británica que también brilla dentro de la cancha. La pareja se conoció mientras ambos jugaban en el Bournemouth y rápidamente su vínculo comenzó a llamar la atención de los fanáticos europeos.

Senesi surgió en las divisiones inferiores de San Lorenzo y actualmente se consolidó en la Premier League, mientras que Bowers recibió su formación en la academia del Chelsea . Desde su debut como pareja, su historia creció al ritmo de los éxitos profesionales y de las muestras públicas de cariño que comparten en redes sociales.

Entre entrenamientos, viajes y compromisos internacionales, el defensor argentino y la futbolista británica lograron construir una relación sólida que une culturas y pasiones. Una conexión que empezó por trabajo y hoy se convirtió en una de las más comentadas entre los hinchas del Bournemouth y los seguidores de la Albiceleste.

El romance entre Marcos Senesi y Kelci-Rose Bowers comenzó durante una producción fotográfica del Bournemouth a principios de 2024. Ambos participaron en una campaña para presentar las camisetas del club inspiradas en los años noventa, y desde ese encuentro su vínculo empezó a fortalecerse. Poco después, las interacciones entre ellos en redes sociales despertaron rumores entre los seguidores, hasta que unas vacaciones en Cerdeña, en junio del mismo año, confirmaron públicamente la relación.

En aquel viaje, la pareja compartió en Instagram una serie de postales desde las playas italianas junto a un mensaje que decía “Por más momentos juntos” y su traducción al inglés. La publicación hizo oficial el noviazgo, algo que sus seguidores celebraron con entusiasmo.

Kelci, de 21 años, es una joven futbolista que representó a Inglaterra en categorías juveniles y se formó en la prestigiosa academia femenina del Chelsea, donde obtuvo el título de la División Sur Sub-21 en la temporada 2021/22. Luego continuó su desarrollo en Estados Unidos, jugando para los Tigers de la Universidad Estatal de Luisiana, antes de regresar al Reino Unido para incorporarse al Bournemouth.

Senesi Redes sociales

Senesi, por otra parte, llegó al club inglés en 2022 luego de destacarse en el Feyenoord de los Países Bajos, donde alcanzó la final de la Conference League. Nacido en Concordia y surgido de San Lorenzo, el zaguero se consolidó en la Premier League y en la Selección Argentina, donde tuvo su debut como titular en el triunfo frente a Venezuela.

senesi Redes sociales

El vínculo entre ambos creció con el tiempo y se fortaleció con gestos públicos. En marzo de 2024, el defensor felicitó a su pareja por el ascenso del equipo femenino del Bournemouth, publicando una foto de ambos en la cancha junto a un mensaje en inglés: “Estoy orgulloso de vos. Te amo”. Meses después, el futbolista la invitó a conocer su país y sus raíces. Durante su visita a Buenos Aires, Senesi llevó a Kelci a recorrer las instalaciones de San Lorenzo, el club donde comenzó su carrera, y ambos asistieron al estadio Monumental para ver a la Selección Argentina.