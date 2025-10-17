Es un rival especial de la Selección Argentina y puede quedarse afuera del Mundial 2026

Uno de los rivales más emblemáticos en los mundiales enfrenta una clasificación complicada.

Su futuro dependerá del repechaje africano y del cupo que otorgará la FIFA en marzo.

Nigeria , una de las selecciones que más veces enfrentó a la Argentina en mundiales, podría perderse la cita mundialista del 2026. Desde su primer choque en Estados Unidos 1994 hasta Rusia 2018, ambas selecciones compartieron cinco fases de grupos , consolidando una rivalidad muy llamativa.

Sin embargo, el panorama actual para el equipo nigeriano es incierto . En las Eliminatorias de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), los “Super Eagles” quedaron en la segunda posición del grupo C, detrás de Sudáfrica, y sólo lograron un lugar en el repechaje gracias a una contundente victoria 4-0 sobre Benín. Este resultado les permitió avanzar por diferencia de gol y mantener viva la esperanza de clasificar al Mundial que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

El camino, aún así, será difícil. Nigeria deberá primero superar a Gabón, el mejor segundo del torneo clasificatorio africano, y en caso de ganar, enfrentará al vencedor del duelo entre Camerún y Congo. Solo el equipo que triunfe en estas dos instancias podrá disputar el Torneo Clasificatorio Internacional de la FIFA, previsto para marzo, donde se definirá el cupo restante para el certamen global.

Por el momento, Bolivia y Nueva Caledonia son las únicas selecciones confirmadas para el repechaje intercontinental, mientras que Emiratos Árabes, Irak y los mejores segundos de la Concacaf todavía pelean por los últimos lugares. En ese contexto, Nigeria busca sostener su prestigio internacional y evitar perderse un Mundial por primera vez desde Alemania 2006.

Los clasificados al Mundial 2026

Hasta el momento, ya son 28 las selecciones que aseguraron su presencia en la próxima Copa del Mundo. En la Confederación Asiática (AFC), los equipos clasificados son Arabia Saudita, Australia, Qatar, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania y Uzbekistán.

Por la Confederación Africana (CAF), estarán presentes Argelia, Cabo Verde (debutará en la cita mundialista), Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.

En la región de la Concacaf, los tres anfitriones, México, Estados Unidos y Canadá, ya tienen su lugar asegurado, mientras que Sudamérica (Conmebol) contará con Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay entre sus representantes.

Desde Oceanía (OFC) clasificó Nueva Zelanda, y por Europa (UEFA), Inglaterra es, hasta el momento, la única selección confirmada oficialmente. De este modo, el Mundial 2026 se perfila como el más grande de la historia, con 48 países participantes y una amplia representación de todos los continentes.