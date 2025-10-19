Oriana Sabatini celebró su primer día de la madre: "Mamita hermosa" La modelo tuvo su celebración debut y recibió unas cariñosas palabras de Paulo Dybala, su esposo y futuro padre de su bebé.







Oriana Sabatini celebró su primer día de la madre. Instagram

La modelo Oriana Sabatini celebró su primer día de la madre de la mano de Paulo Dybala y las redes sociales se vieron envueltas en emoción, ya que se trata de su estreno en esta festividad tan especial y el futbolista campeón del mundo se encargó de dedicarle unas cariñosas palabras.

A través de sus historias de Instagram, Dybala compartió una fotografía de su flamante esposa junto a sus perros Kaia y Bowen, una postal que ya generó emotividad entre sus millones de seguidores. Pero eso no fue lo más llamativo, sino que lo importante estuvo centrado en las palabras dedicadas por el futbolista.

"Feliz día mamita hermosa", escribió el jugador de la Selección argentina junto con un emoji de un corazón rojo, una publicación que rápidamente fue viral en redes sociales por la implicancia de la misma. Como respuesta, Oriana reposteó la historia y agregó "Te amo", algo que evidenció su gran momento amoroso.

Paulo Dybala dedicatoria día de la madre Oriana Sabatini La cariñosa publicación de Dybala para Oriana. Captura Instagram

Vale recordar que Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que esperan a su primer bebé el pasado 30 de septiembre, por lo que se espera que el nacimiento sea entre junio y julio de 2026. De igual manera, se deberá esperar para conocer nuevos detalles, aunque ellos ya se encargaron de revelar que tendrán una nena.