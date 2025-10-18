18 de octubre de 2025 Inicio
El Dibu Martínez a pura onda: el look veraniego que impone tendencia fuera de la cancha

El arquero de la Selección se mostró con un estilo simple pero que llamó la atención en las redes sociales. Las imágenes.

Por
El look del Dibu que se llevó todas las miradas.

Emiliano “Dibu” Martínez atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en la Selección argentina y en Aston Villa. Al margen de lo futbolístico, el arquero también se luce por su estilo relajado y moderno fuera de la cancha. En sus más recientes fotos, el Dibu mostró un look veraniego que combina comodidad y estilo.

Lo Celso sorprendió en redes sociales con su look.
Con una remera blanca de corte clásico y detalles minimalistas, el arquero apostó por un outfit urbano con aire tropical. Lo acompañó con un short verde oscuro con insignias bordadas, zapatillas blancas y accesorios dorados, entre ellos una cadena y un reloj que completan su estilo relajado pero sofisticado.

Además, el arquero lució unos anteojos de sol con marco oscuro y un corte de pelo prolijo. La combinación de colores claros, prendas livianas y detalles de diseño no pasó desapercibida. Además, se lo vio posando con dos grandes compañeros de equipo: Lionel Messi y Rodrigo De Paul.

Cuál es la comida favorita de Dibu Martínez

Lejos de las luces y los flashes, el Dibu conserva los gustos simples de su infancia. En más de una ocasión contó que su plato preferido son las milanesas con puré, especialmente las que le preparaba su tía cuando lo visitaba en Banfield.

El propio arquero lo confirmó en un video de TikTok junto al chef e influencer Leandro Granato, su primo, donde le pidió: “Yeti, hacé mi plato favorito. Unas milangas con puré, por favor”. La frase se volvió viral entre los fanáticos del arquero campeón del mundo.

Su padre, Alberto Martínez, también lo recordó con cariño: “Cada dos por tres iba a visitar a la tía y ella le hacía las milanesas con puré, como a todos los chicos. Es fanático de las milanesas, es muy humilde y no se olvida de dónde vino”. Una muestra más de que, detrás del éxito internacional, el Dibu sigue fiel a sus raíces y a los sabores de su hogar.

