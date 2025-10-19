Impactante robo en el Museo del Louvre: en solo siete minutos, se llevaron joyas de Napoleón

Tres hombres encapuchados usaron un montacargas para acceder al primer piso, rompieron las vitrinas y sustrajeron nueve piezas de incalculable valor histórico. El Museo permanecerá cerrado todo el domingo.

El Museo del Louvre, uno de los más importantes de París, sufrió un robo cinematográfico este domingo: tres hombres encapuchados usaron un montacargas para acceder a las galerías del primer piso, rompieron una ventana y robaron nueve piezas de la colección de joyas de Napoleón y la emperatriz, todas de un valor incalculable.

La ministra de Cultura francesa, Rachida Dati, informó que el robo tuvo lugar "esta mañana durante la apertura" y la cuenta oficial del Museo anunció que "permanecerá cerrado hoy (domingo) por motivos excepcionales", sin dar mayores detalles.

El Ministerio del Interior detalló que el robo se produjo a las 9:30, hora local, las 4:30 en Argentina. Los ladrones accedieron al edificio desde los muelles del Sena, donde actualmente se están realizando obras de construcción, y aprovecharon un montacargas para trepar al primer piso.

Luego, forzaron una ventana, rompieron las vitrinas de la galería Apolo, tomaron las joyas y huyeron en varias motos. Toda la operación duró apenas siete minutos y, por la precisión milimétrica con la que se ejecutó, el Ministerio del Interior señaló que "evidentemente era un equipo que había hecho exploración".

Los ladrones usaron un montacargas y rompieron una de las ventanas del primer piso.

Según Euronews, las nueve piezas sustraídas pertenecen a la colección de joyas de Napoleón y la emperatriz, que se exhibe en la vitrina dedicada a los soberanos franceses, y tienen un incalculable valor histórico. La muestra incluye collares, broches y diademas, pero aún no hay un inventario preciso de los objetos robados.

La pieza más valiosa de la colección, el famoso diamante Régent de 140 quilates, no fue sustraído. El medio Le Parisien informó que una de las joyas fue encontrada en las afueras del museo: se trataría de la corona de la emperatriz Eugenia y estaría rota.

La Policía francesa acordonó el Museo y evacuó a los visitantes, además de cerrar varias calles cercanas. El incidente no dejó heridos, pero testigos citados por medios locales relataron escenas de pánico y caos generalizado cuando los ladrones irrumpieron en la galería.

El Louvre, un emblema de París, es el museo más visitado del mundo: 8.7 millones de personas pasearon por sus galerías solo el año pasado. Además, ya sufrió varios robos célebres, como el de la Mona Lisa en 1911; incluso fue escenario de varias películas sobre esta temática.