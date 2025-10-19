Israel acusó a Hamás de romper el alto al fuego y atacó el sur de Gaza

El ejército israelí denunció que integrantes del grupo palestino dispararon contra sus soldados y respondió al ataque con aviones y artillería. El primer ministro Benjamin Netanyahu ordenó tomar "acciones contundentes", pero no amenazó con volver a la guerra.

El acuerdo de paz en Medio Oriente sufrió su primera gran prueba este domingo cuando Israel atacó el sur de Gaza tras acusar a Hamás de violar el alto al fuego y, si bien no amenazó con reanudar la guerra, el primer ministro Benjamin Netanyahu ordenó al ejército israelí que tome "acciones contundentes".

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que esta mañana "terroristas dispararon un misil antitanque y abrieron fuego contra tropas de las FDI que operaban para desmantelar infraestructura terrorista en la zona de Rafah, en el sur de Gaza", según lo establece "el acuerdo de cese al fuego".

"En respuesta, las FDI han comenzado a alcanzar la zona para eliminar la amenaza y desmantelar pozos de túneles y estructuras militares utilizadas para actividades terroristas. Estas acciones terroristas constituyen una violación flagrante del acuerdo de cese al fuego, y las FDI responderán con firmeza", agregaron.

Según Israel, las tropas atacadas se encontraban dentro del área de Gaza que permanece bajo control israelí. Netanyahu mantuvo consultas con los jefes de seguridad y ordenó al Ejército tomar "acciones contundentes" contra cualquier violación del alto el fuego, pero no amenazó con volver a la guerra, informó AP.

Por su parte, Hamás negó estar involucrado en ningún enfrentamiento en Rafah. Su brazo armado, las Brigadas Al-Qassam, difundieron un comunicado donde ratificaron su "pleno compromiso con la implementación de todos los acuerdos, en primer lugar el alto el fuego en todas las zonas de la Franja de Gaza".

El Ministerio de Salud de Gaza informó que los ataques israelíes habían matado al menos a ocho personas entre el sábado y el domingo. Hamás acusa a Israel de cometer 47 violaciones después del acuerdo de alto el fuego, dejando 38 muertos y 143 heridos.

Los ataques se produjeron horas después de que Israel identificara los cuerpos de dos rehenes devueltos este sábado por la noche: se trata de Ronen Engel, un padre de tres hijos del kibutz Nir Oz, y Sonthaya Oakkharasri, un trabajador agrícola tailandés asesinado en el kibutz Be'eri, según reportó Reuters.

Israel amenazó con mantener el cruce fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto cerrado "hasta nuevo aviso", y dijo que la reapertura dependería de que Hamás devolviera los cuerpos de los 28 rehenes fallecidos. Según el grupo palestino, ya comenzaron las conversaciones para iniciar la segunda fase del alto el fuego.