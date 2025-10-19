20 de octubre de 2025 Inicio
Quién es Yassir Zabiri, el verdugo de Argentina en el Mundial Sub20

El delantero de 20 años nacido en Marrakech marcó dos goles en menos de media hora y fue la figura de Marruecos en el primer tiempo de la final del Mundial Sub 20 en Chile. Juega en el Famalicao de Portugal y ya suma 17 tantos con su selección juvenil.

El primer tiempo de la final del Mundial Sub 20 no fue el esperado para la Selección Argentina, en gran parte por culpa de un nombre propio: Yassir Zabiri. El atacante marroquí fue una pesadilla para la defensa albiceleste y, en apenas 28 minutos, ya había convertido los dos goles que le dieron a Marruecos el campeonato.

Nacido en Marrakech el 23 de febrero de 2005, Zabiri se formó en la academia Mohammed VI, una de las más reconocidas del país. Luego pasó al Union Touraga, también marroquí, hasta que en agosto de 2024 fue transferido al Famalicao de la Primera División de Portugal por 600.000 euros.

En su club europeo todavía busca consolidarse: apenas jugó tres partidos en el primer equipo, todos ingresando desde el banco. Pero su realidad es muy distinta en la Selección Sub 20 de Marruecos, donde es figura y referente. Con el doblete ante Argentina llegó a 17 goles en 29 partidos, números que confirman su peso ofensivo.

Su actuación en el torneo fue decisiva. Le marcó a España y Brasil en la fase de grupos, a Corea del Sur en octavos, y volvió a aparecer en la final. Primero, con un golazo de tiro libre a los 12 minutos, tras una falta provocada por una mala salida del arquero argentino Santino Barbi. Y luego, a los 29, aprovechando un contragolpe encabezado por Othmane Maamma para definir por el segundo palo.

Con velocidad, zurda precisa y un instinto goleador cada vez más afilado, Zabiri se transformó en la figura del partido y en el principal obstáculo de Argentina en la lucha por el título mundial juvenil.

Los goles de Zabiri

