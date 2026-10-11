Nueva película de La momia: así fue la impactante transformación de Brendan Fraser Las primeras imágenes del rodaje ya muestran algunos detalles de lo que traerá esta nueva aventura. Agregar C5N en









Así fue la transformación de Brendan Fraser para la nueva película de La Momia. BBC

Brendan Fraser regresará como Rick O'Connell en la nueva película de La Momia.

El rodaje en Londres dejó las primeras imágenes del personaje y de la ambientación.

El actor atravesó una exigente preparación física para volver al papel.

La nueva entrega llegará a los cines el 15 de octubre de 2027. Después de varios años de rumores, La Momia finalmente prepara su regreso con una cara conocida. Brendan Fraser volverá a ponerse en la piel de Rick O'Connell para una nueva entrega que llegará a los cines en 2027. El actor, que ya había contado cuánto esperaba esta oportunidad, fue fotografiado durante el rodaje en Londres y las primeras imágenes ya permitieron conocer algunos detalles de su personaje.

La cuarta película volverá a reunir a Fraser con el universo que lo convirtió en uno de los grandes protagonistas del cine de aventuras de fines de los 90. Esta vez, la historia estará dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, mientras que varios aspectos de la trama todavía se mantienen en secreto. El propio actor había adelantado que la intención era recuperar parte del espíritu de las primeras películas y volver a algunos escenarios conocidos.

Brendan Fraser fue fotografiado durante el rodaje de La Momia 4. BACKGRID Las imágenes tomadas durante la filmación muestran a Fraser caracterizado como un veterano piloto en una secuencia ambientada en 1957. El actor aparece al volante de un llamativo auto cohete plateado y rojo, con una chaqueta de cuero marrón oscuro y un casco blanco. Incluso algunos extras llevan prendas relacionadas con Rick O'Connell Racing, un detalle que suma más pistas sobre la nueva aventura y el papel que tendrá el personaje.

Como fue la increíble transformación de Brendan Fraser Para volver a interpretar a Rick O'Connell, Fraser tuvo que atravesar una preparación física muy diferente a la que había realizado para sus trabajos más recientes. Durante los últimos años, el actor había aumentado considerablemente de peso, una transformación que también estuvo relacionada con su papel de Charlie en La ballena. Por esa actuación recibió el Oscar a mejor actor y volvió a ocupar un lugar destacado en Hollywood.

Una vez terminado aquel proyecto, Fraser comenzó a trabajar nuevamente sobre su estado físico con la mira puesta en el regreso de la franquicia. Antes de iniciar las grabaciones, el actor contó que estaba haciendo todo lo posible para recuperar la preparación necesaria para interpretar otra vez a un héroe de acción. En una entrevista con Jimmy Fallon, incluso pidió que le desearan suerte mientras intentaba poner en forma lo que definió como "este equipo de 57 años".