César Troncoso habló sobre su papel en La casa, junto a Diego Peretti: "Vivimos en un tiempo de absoluta zozobra laboral"

El actor uruguayo habló en exclusiva con C5N sobre su nueva película, reveló cómo fue trabajar con Diego Peretti y recordó las dificultades aborales que atravesó antes de consolidar su carrera. Además, adelantó detalles de la segunda temporada de El Eternauta.

El actor César Troncoso vuelve a la pantalla grande con La casa, una película de suspenso dirigida por Gustavo Triviño, que protagoniza junto a Diego Peretti y que aborda una problemática que atraviesa a miles de personas: la desesperación frente a la falta de trabajo y las decisiones que alguien puede llegar a tomar cuando se encuentra al límite de sus posibilidades.

En diálogo exclusivo con C5N , el actor uruguayo habló sobre el desafío de interpretar a un personaje misterioso, destacó su experiencia de trabajo con Peretti y reflexionó sobre la incertidumbre laboral. Además, abrió las puertas de su historia personal y recordó los momentos más difíciles que atravesó antes de alcanzar el reconocimiento internacional.

En La Casa, la nueva apuesta argentina y que llegará pronto a Netflix, sigue a Hugo Vaca (Diego Peretti) que tras muchos años de trabajo en una multinacional, es despedido y debe enfrentar la dura realidad que le ofrece el mercado laboral. Al borde de la desesperación, conecta por medio de un amigo con un grupo de inversores que ofrecen comprarle su casa, valuada en un millón de dólares, al 50 por ciento de su valor pero con derecho a usufructo hasta que muera. Acorralado por la realidad, acepta el trato, pero las cosas terminan complicándose mucho más de lo que esperaba.

Troncoso interpreta a El negro Bernal, un hombre que funciona como intermediario entre el personaje de Peretti y los potenciales compradores de una casa. Sin embargo, detrás de su apariencia tranquila se esconde una personalidad inquietante que genera desconfianza y tensión en todo el film.

“ Es un personaje que, si bien parece tener un código de ética propio y muy correcto, tiene toda una zona ominosa, desconocida, que sugiere la posibilidad de que detrás haya algo más y algo perturbador ”, explicó.

En ese sentido, reveló que uno de los mayores desafíos fue construir esa sensación de amenaza sin tener que levantar la voz. Por el contrario, encontró en los silencios y las miradas las herramientas necesarias para darle vida a su personaje. “Es un personaje que resulta amenazador, mucha gente me lo dijo, y sin embargo no levanta la voz en ningún momento, en todo momento parece estar bajo control”, señaló.

Por otra parte, el actor destacó la experiencia de compartir escenas con Diego Peretti, “Trabajar con él de verdad que es un asunto bastante sencillo. Es un tipo recontra profesional, buena gente, que tiene un trato muy llano con todo el mundo”, aseguró. En ese sentido, explicó que el trabajo entre ambos se construyó desde la escucha y el intercambio permanente durante las escenas, algo que consideró fundamental para lograr una buena película.

César Troncoso y las dificultades económicas que atravesó antes del éxito

Uno de los ejes centrales de La casa es la necesidad económica que atraviesa el personaje de Diego Peretti, una situación que lo empuja a aceptar una propuesta que, en otras circunstancias, seguramente rechazaría. Consultado sobre esta problemática actual, Troncoso aseguró que la historia refleja una realidad que afecta a gran parte de la sociedad.

“Vivimos en un tiempo de absoluta zozobra a nivel laboral. Si no es con las razones que maneja la película, de todas formas la precariedad laboral es un dato de nuestro siglo XXI”, reflexionó. Y agregó: "Estamos en un tiempo muy complejo en ese sentido. Yo creo que hay mucha gente a la que seguramente no le sucedió lo que le sucede al personaje de Diego, pero que sí conoce a alguien al que sí le pasó".

En este contexto, el actor recordó una etapa de su vida en la que debió enfrentar dificultades económicas mientras desarrollaba su carrera artística. Durante 25 años trabajó en un estudio contable en Uruguay, un puesto que le permitía contar con un ingreso fijo mientras mantenía su pasión por el teatro. “Esa cosa de no llegar a fin de mes y pedir adelantos en el trabajo, sí, por eso pasé hace no demasiado tiempo”, confesó.

Cesar ganó el Martín Fierro como mejor actor de reparto en series por El Eternauta.

Aunque con el paso de los años logró construir una trayectoria que lo llevó a participar en importantes producciones nacionales e internacionales, reconoció que la incertidumbre laboral también estuvo presente durante su carrera como actor. “He tenido también algunos períodos de cinco o seis meses sin que nadie te convoque”, reveló.

Lejos de tratarse únicamente de una preocupación económica, explicó que la falta de propuestas comenzó a generarle inseguridades y dudar sobre su propio desempeño profesional. “Cuando te encontrás con eso, con cinco meses sin trabajo, empezás a preguntarte cosas, te empieza a generar ansiedad, a preguntarte: ‘Che, ¿será que me olvidaron? ¿Será que cometí algún error? ¿Será que algo de lo que hice no lo vi bien?’”, expresó.

César Troncoso confirmó que Favalli regresará en la segunda temporada de El Eternauta

Después de su participación en El Eternauta, la exitosa serie de Netflix que le valió del Martín Fierro como mejor actor de reparto en series. César se prepara para volver a interpretar a Favalli, uno de los personajes centrales de la historia. “Sí, hay segunda temporada y se empieza a hacer el año próximo, según tengo entendido yo. Y estoy con una expectativa bárbara porque Favalli vuelve en la segunda temporada”, reveló.

Cesar Troncoso, el actor uruguayo que volverá en la segunda temporada de El Eternauta.

Aunque evitó dar detalles sobre el desarrollo de la trama, explicó que el regreso de su personaje tiene una estrecha relación con la historieta original de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López.

Además, se mostró entusiasmado por el trabajo que prepara el director Bruno Stagnaro y aseguró que la espera por los nuevos episodios estaría relacionada con la intención de mantener la calidad de la primera entrega. "No va a ser una segunda temporada tipo la colita que redondea la idea, sino que va a ser una temporada con un peso específico propio muy polenta”, concluyó.