11 de octubre de 2026 Inicio
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Comenzó la Caminata Rosa para concientizar sobre la prevención del cáncer de mama

Una multitud se acercó a Villa Lugano para participar de este importante evento con impacto en la salud, en el que además habrá turnos gratuitos para chequeos y para la reconstrucción de la areola mamaria mediante tatuajes.

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Pese al clima, una multitud se acercó a participar de la Caminata Rosa.

C5N

RSE Grupo Indalo acompaña este domingo a la 7ª edición de la Caminata Rosa, una iniciativa que lleva adelante Fundación Mandinga Tattoo desde hace siete años con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de la prevención y la detección temprana del cáncer de mama, acompañar a quienes atraviesan o atravesaron la enfermedad y promover el cuidado de la salud.

La Caminata Rosa es libre y gratuita, abierta a toda la familia.
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Caminata rosa: una jornada para concientizar, prevenir y acompañar en la lucha contra el cáncer de mama

Desde temprano, miles de personas se congregaron en Murguiondo y Av. Riestra, en el barrio porteño de Villa Lugano, para participar de este movilizante evento.

Una mujer de 80 años relató a Justo Lamas que "tuve cáncer y fui dada de alta: fue una detección temprana en un control anual y ahí me detectaron, no se sabía, me sugirieron hacer todo, lo hice, me sacaron los ganglios".

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"Ahora estoy feliz porque cuando te dicen 'estás dada de alta', pasaron 17 años pero seguís haciéndote los controles. Agradezco estas campañas que es lo más importante para la gente grande también, ¿viste que la gente grande dice 'no, yo tengo 60 años'? Sigo haciéndome los controles, a hacerle la visita a mi ginecóloga todos los todos los años. Es la manera de prevenir, que la gente tome conciencia, porque a veces la gente dice 'no, mejor no escucho porque me preocupo, no, vas al médico porque te encuentra cosas'", añadió.

Otra asistente al evento incluyó una recomendación para su nieta, quien la acompañaba. "Le diría que se cuide, que haga los controles cuando ya tenga la edad, porque yo ya tengo una hija con cáncer de mama y otra falleció de leucemia", explicó.

A su vez, la joven señaló: "Mi mamá pasó por cáncer de mama y cuando ella estaba pelada yo le decía de que me quería pelar para acompañarla a ella porque la veía siempre así y decía '¿por qué a a mí me crece mucho el pelo y a vos no?'. Entonces le decía que quería raparme".

La agenda de la 7ª edición de la Caminata Rosa

La jornada comenzó a las 10 con la entrada en calor y a las 11 hs se realizó la largada de la caminata de 2,5 kilómetros.

Desde de las 12:30 hay shows en vivo, propuestas gastronómicas y stands dedicados a la salud, la prevención y la concientización.

Durante la jornada, Centro Integral de Diagnóstico por Imágenes otorgará turnos gratuitos para la realización de mamografías a mujeres que no cuenten con cobertura médica.

La Caminata Rosa, un evento cada vez más convocante.

La Caminata Rosa, un evento cada vez más convocante.

Además, la Fundación Mandinga Tattoo brindará turnos gratuitos para la reconstrucción de la areola mamaria, acompañando a mujeres que han atravesado un cáncer de mama.

La Caminata Rosa es libre y gratuita, abierta a toda la familia y no requiere inscripción previa.

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