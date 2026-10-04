4 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Este futbolista argentino disputó un Mundial con España pero al retirarse se dedicó a otro deporte: quien es

El exdefensor tuvo una extensa trayectoria en Europa, fue convocado por una selección nacional para disputar la Copa del Mundo y luego inició una nueva etapa deportiva vinculada a una pasión familiar.

Por
Mariano Pernía tuvo una extensa trayectoria como futbolista y

Mariano Pernía tuvo una extensa trayectoria como futbolista y, tras su retiro, continuó su carrera deportiva en el mundo motor.

  • Los comienzos de su carrera en el fútbol argentino.
  • Su llegada a España y el salto que tuvo en su trayectoria.
  • El momento en que recibió el llamado para una Copa del Mundo.
  • El accidente que atravesó durante su carrera profesional.
  • Cómo fue su regreso al deporte después del retiro.
  • La tradición familiar que lo acercó al mundo de las carreras.

Este futbolista argentino disputó un Mundial con España pero al retirarse se dedicó a otro deporte: nació en Tandil, llegó a jugar el Mundial de Alemania 2006 y, después de retirarse del fútbol, continuó la tradición familiar, ¿quien es?.

Granata habló de la posibilidad de reencontrarse con Williams, aunque desde otro lugar.
Te puede interesar:

La revelación de Amalia Granata sobre Robbie Williams: "Me gustaría reencontrarme..."

El exdefensor nació el 4 de mayo de 1977 en la localidad bonaerense. Es hijo de Vicente “Tano” Pernía, histórico deportista de Boca y posteriormente piloto de automovilismo. Sus primeros pasos en el fútbol fueron en Independiente, donde logró debutar como profesional después de atravesar una serie de lesiones que lo mantuvieron alejado de las canchas durante un largo período.

En 2003 dejó el club de Avellaneda y viajó al país ibérico para incorporarse al Recreativo de Huelva. Su carrera en Europa comenzó a crecer y luego pasó al Getafe, donde tuvo una de sus mejores etapas como defensor. Su recorrido deportivo quedó marcado por dos disciplinas diferentes: primero fue referente del fútbol profesional, llegó a representar a España en una Copa del Mundo y posteriormente encontró en las carreras una nueva manera de continuar ligado al deporte.

Quien es el argentino que pasó del fútbol al automovilismo

Mariano Andrés Pernía Molina se destacó especialmente por su capacidad para convertir goles pese a desempeñarse como lateral izquierdo. Durante la temporada 2005/06 marcó diez tantos en la Liga española, una actuación que llamó la atención del entrenador Luis Aragonés. Tras obtener la ciudadanía española, fue convocado a la selección de ese país.

Una lesión de Asier del Horno terminó de abrirle las puertas del Mundial de Alemania 2006. Antes del torneo debutó frente a Croacia y convirtió un gol de tiro libre. Poco después, quedó incluido en la lista definitiva para la Copa del Mundo y disputó tres partidos como titular con España.

Mariano Andrés Pernía Molina

Mariano Andrés Pernía Molina

Después del Mundial, Pernía fue contratado por Atlético de Madrid, donde permaneció durante cuatro temporadas. Con el conjunto español consiguió conquistar la Europa League. En 2009 protagonizó un grave accidente automovilístico cuando viajaba hacia Tandil. El episodio generó una enorme preocupación y puso en riesgo su vida, aunque finalmente logró recuperarse.

Más tarde jugó en Nacional de Uruguay y regresó a la Argentina para vestir la camiseta de Tigre, club en el que finalmente puso punto final a su trayectoria profesional como futbolista. Tras abandonar las canchas, el tandilense eligió una actividad muy ligada a su historia familiar: el automovilismo. El exdefensor comenzó a competir en distintas categorías nacionales y pasó por campeonatos como TC Pista Mouras, Turismo Nacional y TC2000.

La decisión tuvo además un fuerte componente familiar. Su padre, Vicente Pernía, también se dedicó a las carreras después de su etapa como jugador, mientras que su hermano Leonel Pernía se convirtió en uno de los nombres destacados del mundo motor argentino.

Noticias relacionadas

El cantante publicó un descargo en sus redes rechazando los cargos.

El testimonio de la mujer que denunció a Joaquín Levinton: "Estuve sometida..."

La situación judicial del músico Callejero Fino, se complica tras la solicitud formal dictada por la fiscalía.

El músico Callejero Fino, en la mira de la Justicia: pidieron su prisión preventiva

Cristian Pity Álvarez contó detalles de su internación a Moria Casán.
play

Pity Álvarez habló desde el hospital con Moria: "Siento que me va a explotar la cabeza"

El actor británico Ian Charleson quedó ligado para siempre a una de las interpretaciones más recordadas de la obra de Shakespeare. 

Este actor interpretó a Hamlet en el teatro y aceptó el papel sabiendo que le quedaba poco tiempo de vida: quién era

Abel Pintos le cantará al papa León XIV. 

Abel Pintos cantará en la visita de León XIV al Cottolengo Don Orione

El dueño del local agradeció la publicidad que sin querer tiene actualmente su negocio.
play

La insólita reacción del dueño de la panchería tras el descargo de Nicole Neumann: "Estoy chocho"

Rating Cero

Dua Lipa contó junto a Shakira Antología, un clásico de la colombiana, en Madrid.

Por primera vez juntas, Dua Lipa y Shakira cantaron un hitazo y explotaron las redes

“Está bien, mejorando día a día. Ya está en un cuarto común”, confirmó Juana Viale sobre Mirtha Legrand.
play

Juana Viale dio más detalles sobre el estado de salud de Mirtha Legrand

Mariano Pernía tuvo una extensa trayectoria como futbolista y, tras su retiro, continuó su carrera deportiva en el mundo motor.

Este futbolista argentino disputó un Mundial con España pero al retirarse se dedicó a otro deporte: quien es

Penélope Cruz llegó a Venecia junto a Javier Bardem con un diseño de Chanel de la colección primavera-verano 2026, valuado en 7.600 euros.

Cómo es el bolso que Penélope Cruz lució en el Festival de Venecia: ¿cuánto cuesta?

Nicole Neumann apostó por un diseño moderno y sustentable para transformar su vivienda en Tigre, con espacios amplios, jardín y una privilegiada vista al lago.

Sustentable y con vista al lago: como es la casa de Nicole Neumann

Pierce Brosnan mantiene una rutina activa a los 73 años y combina diferentes ejercicios con cambios en su alimentación.

Sin ir al gimnasio: esta fue la impactante transformación de Pierce Brosnan

últimas noticias

Tabata Amaral junto a su madre.

Elecciones en Brasil: se accidentó en un acto la madre de una candidata y está en terapia intensiva

Hace 7 minutos
Un desequilibrio energético se puede equilibrar con el sonido de los cuencos.

Los cuencos tibetanos: qué son y para qué se utilizan

Hace 14 minutos
El caso de una científica de laboratorio muerta en Siberia disparó una alerta sanitaria en Rusia.

Alerta sanitaria en Rusia: 5 hospitales cerrados en Siberia por posible brote de peste

Hace 35 minutos
Dibu habló tras la goleada y reveló dónde quiere jugar y quién corre con ventaja para quedarse con la camiseta de Messi.

Dibu Martínez, sin filtro: confesó dónde le gustaría jugar y eligió al heredero de la "10" de Messi

Hace 48 minutos
Las autoridades de Villa La Angostura intervinieron en el hecho.

Horror en Villa La Angostura: asesinaron a una niña de tres años y detuvieron a su padre

Hace 57 minutos