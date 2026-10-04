Este futbolista argentino disputó un Mundial con España pero al retirarse se dedicó a otro deporte: quien es

El exdefensor tuvo una extensa trayectoria en Europa, fue convocado por una selección nacional para disputar la Copa del Mundo y luego inició una nueva etapa deportiva vinculada a una pasión familiar.

Mariano Pernía tuvo una extensa trayectoria como futbolista y, tras su retiro, continuó su carrera deportiva en el mundo motor.

Este futbolista argentino disputó un Mundial con España pero al retirarse se dedicó a otro deporte : nació en Tandil, llegó a jugar el Mundial de Alemania 2006 y, después de retirarse del fútbol, continuó la tradición familiar, ¿quien es?.

El exdefensor nació el 4 de mayo de 1977 en la localidad bonaerense. Es hijo de Vicente “Tano” Pernía, histórico deportista de Boca y posteriormente piloto de automovilismo. Sus primeros pasos en el fútbol fueron en Independiente, donde logró debutar como profesional después de atravesar una serie de lesiones que lo mantuvieron alejado de las canchas durante un largo período.

En 2003 dejó el club de Avellaneda y viajó al país ibérico para incorporarse al Recreativo de Huelva. Su carrera en Europa comenzó a crecer y luego pasó al Getafe, donde tuvo una de sus mejores etapas como defensor. Su recorrido deportivo quedó marcado por dos disciplinas diferentes: primero fue referente del fútbol profesiona l, llegó a representar a España en una Copa del Mundo y posteriormente encontró en las carreras una nueva manera de continuar ligado al deporte .

Mariano Andrés Pernía Molina se destacó especialmente por su capacidad para convertir goles pese a desempeñarse como lateral izquierdo. Durante la temporada 2005/06 marcó diez tantos en la Liga española, una actuación que llamó la atención del entrenador Luis Aragonés. Tras obtener la ciudadanía española, fue convocado a la selección de ese país.

Una lesión de Asier del Horno terminó de abrirle las puertas del Mundial de Alemania 2006. Antes del torneo debutó frente a Croacia y convirtió un gol de tiro libre. Poco después, quedó incluido en la lista definitiva para la Copa del Mundo y disputó tres partidos como titular con España.

Mariano Andrés Pernía Molina

Después del Mundial, Pernía fue contratado por Atlético de Madrid, donde permaneció durante cuatro temporadas. Con el conjunto español consiguió conquistar la Europa League. En 2009 protagonizó un grave accidente automovilístico cuando viajaba hacia Tandil. El episodio generó una enorme preocupación y puso en riesgo su vida, aunque finalmente logró recuperarse.

Más tarde jugó en Nacional de Uruguay y regresó a la Argentina para vestir la camiseta de Tigre, club en el que finalmente puso punto final a su trayectoria profesional como futbolista. Tras abandonar las canchas, el tandilense eligió una actividad muy ligada a su historia familiar: el automovilismo. El exdefensor comenzó a competir en distintas categorías nacionales y pasó por campeonatos como TC Pista Mouras, Turismo Nacional y TC2000.

La decisión tuvo además un fuerte componente familiar. Su padre, Vicente Pernía, también se dedicó a las carreras después de su etapa como jugador, mientras que su hermano Leonel Pernía se convirtió en uno de los nombres destacados del mundo motor argentino.