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Cuál fue el look de Oriana Sabatini que sorprendió hasta al mismo Paulo Dybala

La cantante apostó por una imagen poco habitual y terminó recibiendo una reacción inesperada de su marido.

Así fue el cambio de look de Oriana Sabatini que sorprendió hasta al propio Paulo Dybala.

Así fue el cambio de look de Oriana Sabatini que sorprendió hasta al propio Paulo Dybala.

@orianasabatini
  • Oriana Sabatini sorprendió con un cambio de imagen inspirado en otra época.
  • La cantante dejó atrás por un momento su estilo habitual.
  • El look combinó moda, peinado y maquillaje con referencias retro.
  • Paulo Dybala reaccionó al cambio con un particular comentario en la publicación.

Oriana Sabatini suele probar distintos estilos frente a las cámaras y, esta vez, eligió una propuesta muy distinta a la que acostumbra llevar. Para un reciente proyecto comercial, la cantante dejó de lado por un momento su habitual pelo negro y se animó a una imagen inspirada en una de las décadas más recordadas de la moda y la belleza.

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El cambio estuvo marcado principalmente por el cabello, que pasó a tener un tono rubio dorado y un corte mucho más corto. La transformación se completó con una estética que recuperó varios elementos característicos de los años 90, aunque adaptados a una producción actual. El resultado combinó una imagen urbana con detalles que remiten al estilo grunge de aquella época.

Así fue el nuevo look que lució Oriana Sabatini.

Así fue el nuevo look que lució Oriana Sabatini.

La propuesta no quedó solamente en el peinado. Oriana acompañó el nuevo look con un conjunto sencillo formado por una musculosa negra, un jean y una campera de cuero marrón chocolate sobre los hombros. Con prendas básicas y una elección de maquillaje bien marcada, logró completar una estética que tomó referencias de finales de los 90 y los primeros años de los 2000.

Así fue el cambio de look de Oriana Sabatini

El pelo fue uno de los grandes protagonistas de la transformación. La artista lució una peluca con un corte bob a la altura de la mandíbula, un flequillo desmechado y un rubio dorado que se alejó por completo de su tradicional cabellera oscura. Para darle un aspecto más descontracturado, el peinado incorporó el conocido wet look, que genera la apariencia de cabello húmedo. La publicación rápidamente empezó a recibir reacciones y entre quienes destacaron el resultado aparecieron figuras como Tini Stoessel, María Becerra y su propia madre, Catherine Fulop.

Los detalles también aparecieron en el maquillaje, que siguió la misma inspiración retro. Oriana llevó sombras satinadas en tonos lila pastel y plateados sobre los párpados, acompañadas por un delineado negro intenso y pestañas con bastante volumen. En los labios, en tanto, utilizó un perfilador marrón café por fuera del contorno natural, una técnica muy asociada a las tendencias de aquella década. La elección también despertó elogios entre sus seguidores, que remarcaron lo diferente que se veía la cantante con esta propuesta.

Así fue el comentario de Paulo Dybala sobre el cambio de look de Oriana.

Así fue el comentario de Paulo Dybala sobre el cambio de look de Oriana.

Sin embargo, hubo una reacción que se destacó entre todas: la de Paulo Dybala. El futbolista, esposo de Oriana, apareció entre los comentarios de la publicación y escribió una breve frase que rápidamente llamó la atención: “¿Perdón?”. Con apenas una palabra, Dybala dejó en claro que el cambio de imagen de su pareja tampoco pasó desapercibido para él. Así, el nuevo look de Oriana terminó sumando una reacción inesperada dentro de su propia casa.

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