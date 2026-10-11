11 de octubre de 2026 Inicio
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Luis Caputo viaja a Tailandia para reunirse con el FMI: tiene previsto un encuentro con Kristalina Georgieva

El ministro de Economía participará en las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, donde también tiene planificado encuentros con su presidente, Ajay Banga, y el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn.

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Kristalina Georgieva con Luis Caputo.

Kristalina Georgieva con Luis Caputo.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, viajará a Tailandia junto al viceministro, José Luis Daza, para participar de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Durante su estadía en Bangkok, el funcionario tiene previsto reunirse con la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, en el marco de una agenda de encuentros con autoridades financieras internacionales.

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La agenda oficial también contempla reuniones con el presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga, y con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn. Además, Caputo y Daza participarán de un encuentro con otros ministros de Economía de América Latina y representantes del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI.

El titular del Palacio de Hacienda también formará parte de la reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20, donde se abordarán cuestiones vinculadas con la situación económica internacional. A su vez, participará de los encuentros del Comité de Desarrollo del Banco Mundial y del Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI).

Como parte de las actividades previstas, Caputo será expositor en un panel organizado por el Banco Mundial sobre el impacto de las reformas económicas en el crecimiento de América Latina y el Caribe. También asistirá a un desayuno de trabajo con representantes del G20 para debatir sobre la evolución de la economía global.

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