El papa León XIV deberá ser operado por un nódulo en el pulmón antes de su visita a Argentina A pocas semanas de su primera visita al país, el pontífice de 71 años comunicó que deberá ser intervenido para identificar la lesión pulmonar. Por Agregar C5N en









Preocupación por la salud del papa León XIV: deberá ser operado por un nódulo en el pulmon Web

El papa León XIV anunció este domingo que deberá someterse a una operación para extirpar un nódulo en uno de sus pulmones, detectado recientemente durante controles médicos. La intervención se realizará en los próximos días y, según informó el Vaticano, está prevista una internación de aproximadamente una semana.

El Pontífice comunicó la noticia al finalizar el rezo del Ángelus, ante los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro. Allí explicó que los médicos encontraron la lesión en una fase muy inicial y que se encuentra bien localizada.

“Los médicos consideran oportuno intervenir y, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para extirparlo”, expresó León XIV, quien también agradeció el acompañamiento espiritual y pidió a los fieles que lo tengan presente en sus oraciones.

De acuerdo con la información difundida por la Santa Sede, la cirugía se llevará a cabo en el Policlínico Gemelli de Roma durante los primeros días de la próxima semana. Hasta el momento, no se brindaron mayores detalles sobre el procedimiento ni sobre las características específicas del nódulo.

La salud del Papa y su visita a la Argentina El anuncio generó expectativa por la cercanía de la primera visita de León XIV a la Argentina, programada entre el 8 y el 11 de noviembre. El viaje forma parte de una gira por América Latina que también contempla escalas en Uruguay y Perú.

La operación y el período de recuperación abren interrogantes sobre el cumplimiento del cronograma previsto. Por ahora, no se anunciaron cambios oficiales en la agenda del Pontífice ni se confirmó que la intervención vaya a afectar su recorrido por la región. La visita a la Argentina será un acontecimiento histórico para la Iglesia católica local, ya que el país no recibe a un Papa desde el viaje de Juan Pablo II en 1987.