11 de octubre de 2026 Inicio
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Operan a León XIV: cuánto tiempo le demandará la recuperación y qué pasará con su visita a la Argentina

El Papa será intervenido en los próximos días para extirpar un nódulo pulmonar detectado en una etapa inicial. El Vaticano estima que permanecerá internado alrededor de una semana, mientras crece la expectativa por su viaje al país, previsto para noviembre.

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Operan a León XIV: cuánto tiempo le demandará la recuperación y qué pasará con su visita a la Argentina

El papa León XIV será operado a comienzos de la próxima semana para extirpar un nódulo localizado en uno de sus pulmones. El procedimiento se realizará en Roma y demandará una internación de aproximadamente siete días, según informó el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni.

 Los obispos destacaron su serenidad ante la intervención y le desearon una pronta recuperación.
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El anuncio fue realizado por el propio Pontífice al finalizar el rezo del Ángelus de este domingo. León XIV explicó que los médicos detectaron la lesión durante estudios recientes, en una fase muy inicial, y que le recomendaron una intervención quirúrgica para extraerla.

La operación se realizará en el Policlínico Gemelli, el hospital de Roma donde también fueron atendidos otros pontífices. Por el momento, no se difundieron detalles sobre la técnica que utilizarán los profesionales ni sobre el período de recuperación posterior al alta médica.

Qué pasará con la visita del Papa a la Argentina

La principal incógnita que abrió el anuncio es si la cirugía afectará la primera visita apostólica de León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. El viaje forma parte de una gira sudamericana que también incluirá Uruguay y Perú, entre el 6 y el 17 de noviembre.

La intervención tendrá lugar menos de un mes antes de su llegada al país. Si se cumple la estimación inicial de una semana de internación, el Papa tendría varias semanas antes del comienzo de la gira. Sin embargo, el plazo de recuperación dependerá de la evolución clínica y de las indicaciones de su equipo médico.

Hasta el momento, no se anunciaron modificaciones oficiales en el cronograma ni una suspensión de la visita a la Argentina. La agenda continúa prevista, aunque el estado de salud del Pontífice será determinante para confirmar si podrá cumplir con todas las actividades programadas.

Poco antes de comunicar que debía operarse, León XIV agradeció las oraciones de los fieles y se refirió a su próxima visita pastoral a Perú, uno de los destinos de la gira. Sus palabras mantuvieron la expectativa en torno al viaje, aunque no constituyen una confirmación definitiva de que se desarrollará según lo previsto.

La evolución posterior a la cirugía será clave para despejar las dudas. Mientras tanto, el Vaticano no brindó información adicional sobre la naturaleza del nódulo ni sobre posibles complicaciones, por lo que todavía no es posible establecer si la intervención tendrá consecuencias sobre la agenda internacional del Papa.

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