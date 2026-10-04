Debut en el cine: así fue la impactante transformación de Wanda Nara La empresaria asumió un nuevo desafío profesional y contó algunos detalles de la experiencia que vivió durante el rodaje. Agregar C5N en









Así fue la transformación de Wanda Nara para su debut en el cine. @wanda_nara

Wanda Nara se prepara para debutar en el cine como protagonista.

Para darle vida a su personaje atravesó un proceso especial.

Su transformación física sorprendió por tratarse de un cambio poco habitual.

La película llegará a los cines el próximo jueves 22 de octubre. Wanda Nara está a punto de sumar una experiencia completamente nueva a su recorrido profesional. Mientras se dio su regreso a la televisión con una nueva temporada de MasterChef Celebrity en Telefe, también se prepara para llegar por primera vez a la pantalla grande como protagonista. El desafío será con ¿Querés ser mi hijo?, una comedia que comparte con Agustín Bernasconi y que tendrá su estreno en los cines el próximo jueves 22 de octubre.

Para meterse de lleno en la historia, la empresaria tuvo que realizar una preparación especial para interpretar a Lucía, el personaje central de la película. En una de las preguntas que recibió de sus seguidores, contó que decidió modificar su aspecto físico y que durante ese proceso aumentó 10 kilos. La transformación formó parte del trabajo que realizó antes y durante las jornadas de filmación.

Wanda reveló la transformación física a través de sus historias de instagram. @wanda_nara Lejos de quedarse solamente con el resultado, Wanda también mostró algunas imágenes del detrás de escena y contó cómo vivió la experiencia. "Me preparé mucho", escribió junto a una de las postales del rodaje. Además, destacó especialmente el vínculo que formó con el equipo y aseguró: "Pero lo que más me cautivó es el grupo humano que integra este proyecto".

Cómo fue la impresionante transformación de Wanda Nara La preparación llamó especialmente la atención porque implicó un cambio poco habitual para un papel cinematográfico. Una de sus seguidoras incluso remarcó que muchos actores suelen bajar de peso para determinados personajes, mientras que en este caso Wanda hizo exactamente lo contrario. Ante la consulta sobre los motivos, volvió a explicar que se trató de una parte de su trabajo para ponerse en la piel de Lucía.

La conductora bromeó sobre como logró el cambio físico. @wanda_nara La empresaria también reveló un detalle particular sobre el proceso. Cuando le preguntaron dónde había realizado parte de esa preparación, respondió de manera breve: "En mi motorhome". Junto con sus respuestas, compartió imágenes del rodaje en las que se podían ver elementos propios de una producción cinematográfica, como una cámara profesional y una claqueta.