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Sorpresa para sus fans: así fue la sorprendente transformación de John Cusack

Una reciente aparición del actor despertó todo tipo de comentarios sobre su apariencia.

Así fue la impresionante transformación de John Cusack.

Así fue la impresionante transformación de John Cusack.

IMDb
  • Una entrevista de John Cusack terminó generando comentarios sobre su apariencia.
  • Su rostro y su peinado fueron algunos de los aspectos más cuestionados.
  • Algunos usuarios especularon con posibles cambios estéticos.
  • Sus fans también salieron en su defensa frente a las críticas.

Una entrevista sobre uno de los papeles más recordados de la televisión terminó tomando un rumbo inesperado por la apariencia de John Cusack. El actor, de 60 años, participó del podcast Happy Sad Confused, conducido por Josh Horowitz, donde inicialmente habló sobre la posibilidad que tuvo de interpretar a Walter White en Breaking Bad. Sin embargo, el aspecto que mostró durante la charla terminó concentrando buena parte de los comentarios.

La actriz atraviesa un mal momento.
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El fragmento de la entrevista comenzó a circular y rápidamente aparecieron distintas opiniones sobre el rostro del protagonista de Say Anything, Alta fidelidad y Con Air. Algunos usuarios aseguraron notar cambios importantes, mientras que otros apuntaron directamente contra su aspecto. “¿Quién es ese?”, preguntó una persona al ver las imágenes, mientras otra cuestionó su peinado: “Ese laqueado en el pelo no engaña a nadie”.

Así fue la aparición pública de John Cusack que generó múltiples comentarios sobre su rostro.

Así fue la aparición pública de John Cusack que generó múltiples comentarios sobre su rostro.

La discusión llegó incluso a las posibles intervenciones estéticas, aunque Cusack no confirmó públicamente haberse sometido a ninguna. “John Cusack fue y es uno de mis actores favoritos. Se hizo un lifting”, escribió un seguidor, planteando esa posibilidad como explicación del cambio. Las opiniones también incluyeron críticas más duras, como la de un usuario que aseguró: “Como alguien de su generación, me hubiera encantado verlo envejecer de forma natural”.

Como fue la increíble transformación de John Cusack

Mientras algunos comentarios se enfocaron en las diferencias que percibieron en su rostro, otros defendieron al actor frente a las críticas. “Estos comentarios son horribles. Dejen tranquilo a John. Es un actor fantástico y una persona maravillosa”, expresó uno de sus seguidores. De esta manera, la conversación dejó de girar solamente alrededor de su apariencia y pasó a discutir también la forma en que se juzga a las figuras públicas por su aspecto.

Entre las respuestas también apareció una postura todavía más contundente a favor de Cusack. “Dejen que el hombre envejezca. Que se vea como se le cante”, escribió otro usuario. El comentario resumió una parte de la discusión que se generó alrededor del video: mientras algunos intentaron encontrar una explicación para las diferencias que percibieron, otros consideraron que el actor no debería ser cuestionado por su apariencia.

El actor no mencionó haberse sometido a ningún retoque estético.

El actor no mencionó haberse sometido a ningún retoque estético.

Así, una charla que había comenzado con una curiosidad sobre Breaking Bad terminó convirtiéndose en una conversación sobre el paso del tiempo y la imagen de una figura conocida de Hollywood. Sin una confirmación del propio Cusack sobre una eventual cirugía estética, las versiones quedaron en el terreno de las especulaciones de los usuarios, mientras el actor continúa con sus proyectos y apariciones públicas.

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