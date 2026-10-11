11 de octubre de 2026 Inicio
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Luto en el mundo del boxeo: murió Wilfredo "Bazooka" Gómez, una leyenda puertorriqueña

El boricua fue campeón mundial en tres categorías y logró una marca histórica con 17 defensas consecutivas por nocaut. La triste noticia la confirmó su hijo.

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Bazooka Gómez estaba internado desde hace semanas por complicaciones respiratorias.

Bazooka Gómez estaba internado desde hace semanas por complicaciones respiratorias.

El boxeador puertorriqueño Wilfredo “Bazooka” Gómez, murió a los 69 años, según confirmó su hijo, Wilfredo Gómez hijo, a la cadena Telemundo. Según detalló, la leyenda del deporte se encontraba hospitalizado por complicaciones respiratorias durante las últimas semanas.

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También conocido como “El Niño de Las Monjas”, por el barrio donde se creció, fue campeón mundial en tres divisiones, como en supergallo, pluma y superpluma, y alcanzó una marca extraordinaria. A lo largo de su carrera consiguió 17 defensas consecutivas de su título por nocaut, un registro que lo convirtió en una referencia del boxeo internacional.

La extensa carrera de Wilfredo “Bazooka” Gómez

Wilfredo “Bazooka” Gómez nació el 29 de octubre de 1956 en San Juan. Durante su etapa como amateur, el boricua comenzó a destacarse, lo que le permitió representar a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972 y dos años después consiguió la medalla de oro en el primer Campeonato Mundial de Boxeo, disputado en La Habana, Cuba, en 1974.

Después dio el salto al profesionalismo y construyó una carrera que lo llevó a conquistar campeonatos mundiales en las categorías supergallo, pluma y superpluma, correspondientes a las 122, 126 y 130 libras, respectivamente.

El día más importante en su vida profesional fue el 21 de mayo de 1977: en el coliseo Roberto Clemente de San Juan, venció por nocaut en el duodécimo asalto al surcoreano Dong Kyun Yum y conquistó el título mundial supergallo de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

A partir de aquella consagración comenzó una racha de victorias por la vía rápida que lo llevó a defender su corona en reiteradas oportunidades. Entre sus triunfos más recordados aparece el que consiguió ante el mexicano Carlos Zárate, otro integrante del Salón de la Fama Internacional del Boxeo.

El fin del invicto llegó a su fin el 21 de septiembre de 1981, cuando perdió ante el mexicano Salvador Sánchez en Las Vegas. Gómez continuó su carrera durante varios años más y se retiró en 1987. Su última pelea fue ante Mario Salazar, a quien derrotó por nocaut técnico en el segundo asalto.

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