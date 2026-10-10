¿Se enamoró? Un jugador de la Selección argentina fue vinculado con Coti Romero La influencer se fue de palabras y reveló que conoce a uno de los futbolistas recientemente convocado por Lionel Scaloni. "Lo fui a ver", contó. Agregar C5N en









Coti vinculada a un jugador de la Selección argentina. Redes sociales

La influencer Coti Romero fue vinculada con un futbolista de la Selección argentina, el cual recién fue convocado y jugó el partido despedida de Lionel Messi en el estadio Monumental. Si bien él no dio su versión, en las redes sociales ya hablan de la nueva pareja.

En el programa Después que todos, hablaron sobre los jugadores del equipo local y Rodolfo Barbaro aseguró: “Pregunté por Agustín Giay” y Coti fue letal: “Para mi juega mal. O sea, todo bien con él. Lo fui a ver a un partido, pero me acordé que…”, indicó y dio a entrever que tuvo un encuentro.

Coty Romero habló de su vínculo con Agustín Giay, futbolista de la Selección Argentina: "Lo conozco porque el Flaco López es mi amigo, le mando un beso". https://t.co/o3qTUyLBDY pic.twitter.com/UcnU2xjoYt — MDZ Online (@mdzol) October 8, 2026 Pasado un rato, Coti volvió a opinar y aseguró que, en las semifinales de la Copa Libertadores, hay que hinchar por los equipos argentinos. Barbano, rápido, contestó:“¿Qué tenés contra Agustín?”, en referencia a que Giay es jugador del Palmeiras y ahora su equipo enfrenta a Estudiantes.

“Tenemos a estudiantes y hay que bancar al Pincha, entonces hay que tirarle mierda a los otros equipos que siguen en competencia”, aseguró y Ferbo, el conductor, le preguntó: “¿Por qué sabés tanto del Palmeiras?”. Y ella respondió: “Porque me gusta el fútbol”.

Todo su equipo comenzó a reírse por la situación, pero ella no volvió a aclarar nada. Solo aseguró que lo conoce porque es amiga de Juan Manuel López. ¿Habrá amor?