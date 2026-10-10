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¿Se enamoró? Un jugador de la Selección argentina fue vinculado con Coti Romero

La influencer se fue de palabras y reveló que conoce a uno de los futbolistas recientemente convocado por Lionel Scaloni. "Lo fui a ver", contó.

Coti vinculada a un jugador de la Selección argentina.

Coti vinculada a un jugador de la Selección argentina.

Redes sociales

La influencer Coti Romero fue vinculada con un futbolista de la Selección argentina, el cual recién fue convocado y jugó el partido despedida de Lionel Messi en el estadio Monumental. Si bien él no dio su versión, en las redes sociales ya hablan de la nueva pareja.

La emotiva carta del sobrino a Messi.
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Desgarradora carta del sobrino de Lionel Messi tras su despedida de la Selección argentina: "No existen palabras"

En el programa Después que todos, hablaron sobre los jugadores del equipo local y Rodolfo Barbaro aseguró: “Pregunté por Agustín Giay” y Coti fue letal: “Para mi juega mal. O sea, todo bien con él. Lo fui a ver a un partido, pero me acordé que…”, indicó y dio a entrever que tuvo un encuentro.

Pasado un rato, Coti volvió a opinar y aseguró que, en las semifinales de la Copa Libertadores, hay que hinchar por los equipos argentinos. Barbano, rápido, contestó:“¿Qué tenés contra Agustín?”, en referencia a que Giay es jugador del Palmeiras y ahora su equipo enfrenta a Estudiantes.

“Tenemos a estudiantes y hay que bancar al Pincha, entonces hay que tirarle mierda a los otros equipos que siguen en competencia”, aseguró y Ferbo, el conductor, le preguntó: “¿Por qué sabés tanto del Palmeiras?”. Y ella respondió: “Porque me gusta el fútbol”.

Todo su equipo comenzó a reírse por la situación, pero ella no volvió a aclarar nada. Solo aseguró que lo conoce porque es amiga de Juan Manuel López. ¿Habrá amor?

Desgarradora carta del sobrino de Lionel Messi tras su despedida de la Selección argentina: "No existen palabras"

Tomás Messi, uno de los sobrinos de Lionel Messi, le dedicó una emotiva carta al capitán argentino tras la despedida de la Selección. Utilizó las redes sociales para el repaso de los 22 años de su tío con la camiseta albiceleste y le dedicó un mensaje de agradecimiento por su trayectoria y los logros conseguidos.

“29 de junio de 2004. En un amistoso Sub-20 entre Argentina y Paraguay, en el estadio de Argentinos Juniors, empezó tu recorrido con la camiseta celeste y blanca, demostrando desde el primer momento todas tus cualidades con la pelota”, escribió Tomás al comienzo de la publicación.

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