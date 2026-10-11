Trump anunció una tregua energética entre Rusia y Ucrania El presidente de Estados Unidos aseguró que ambos países acordaron suspender los ataques contra sus respectivas infraestructuras energéticas. El anuncio se produjo después de sus críticas a Volodímir Zelenski por las operaciones ucranianas contra refinerías rusas. Por Agregar C5N en









El anuncio se produjo después de sus críticas a Volodímir Zelenski por las operaciones ucranianas contra refinerías rusas. ABC

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Rusia y Ucrania alcanzaron un acuerdo para frenar los ataques contra instalaciones vinculadas al sector energético. Según informó el mandatario, la tregua entraría en vigor de inmediato, aunque no precisó sus condiciones ni se conocieron confirmaciones oficiales de Moscú y Kiev.

Trump comunicó la supuesta tregua a través de su red social, Truth Social. “A partir de ahora, hay un cese al fuego energético en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambas partes llegaron a un acuerdo. ¡No lo rompan!”, escribió.

Nuevo ataque de Ucrania Rusia El anuncio se produjo en medio de una nueva escalada de tensión entre Trump y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. El mandatario estadounidense había cuestionado las operaciones de Kiev contra instalaciones petroleras rusas y reclamado que Ucrania detuviera esos ataques.

El sábado, Trump llegó a sugerir que Ucrania necesitaba elegir a otro presidente que estuviera en condiciones de alcanzar un acuerdo con Moscú. También responsabilizó a Zelenski por no avanzar en las negociaciones para poner fin a la guerra.

La discusión sobre una posible tregua energética había cobrado fuerza en las últimas horas. Zelenski manifestó que Ucrania estaba dispuesta a dejar de atacar las refinerías rusas si el Kremlin también suspendía sus bombardeos contra la infraestructura energética ucraniana.