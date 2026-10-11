Trump anunció una tregua energética entre Rusia y Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Rusia y Ucrania alcanzaron un acuerdo para frenar los ataques contra instalaciones vinculadas al sector energético. Según informó el mandatario, la tregua entraría en vigor de inmediato, aunque no precisó sus condiciones ni se conocieron confirmaciones oficiales de Moscú y Kiev.
Trump comunicó la supuesta tregua a través de su red social, Truth Social. “A partir de ahora, hay un cese al fuego energético en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambas partes llegaron a un acuerdo. ¡No lo rompan!”, escribió.
Nuevo ataque de Ucrania Rusia
El anuncio se produjo en medio de una nueva escalada de tensión entre Trump y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. El mandatario estadounidense había cuestionado las operaciones de Kiev contra instalaciones petroleras rusas y reclamado que Ucrania detuviera esos ataques.
El sábado, Trump llegó a sugerir que Ucrania necesitaba elegir a otro presidente que estuviera en condiciones de alcanzar un acuerdo con Moscú. También responsabilizó a Zelenski por no avanzar en las negociaciones para poner fin a la guerra.
La discusión sobre una posible tregua energética había cobrado fuerza en las últimas horas. Zelenski manifestó que Ucrania estaba dispuesta a dejar de atacar las refinerías rusas si el Kremlin también suspendía sus bombardeos contra la infraestructura energética ucraniana.
De esta manera, el anuncio de Trump se produjo en un escenario de fuertes diferencias sobre las condiciones para reducir las hostilidades. Por el momento, no se difundieron detalles que permitan establecer el alcance del supuesto acuerdo ni cómo se verificaría su cumplimiento.