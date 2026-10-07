Ya no se esconden: la romántica foto de Facundo Moyano y Candela Arizaga que recibió Moria Casán

La fotografía fue difundida por la cuenta oficial del programa de la One, donde el exsindicalista había brindado una polémica entrevista semanas atrás, antes de viajar a España y reencontrarse con la influencer.

¡Otra vez! Facundo Moyano le envió una foto, junto a la influencer, a Moria Casán a pesar de que aun rige una perimetral impuesta por la justicia.

En medio de la fuerte polémica que desató el encuentro entre Facundo Moyano y Candela Arizaga en un restaurante de Madrid , salió a la luz la primera foto de ambos juntos en Europa. La imagen la publicó Moria Casán , quien mantiene una relación de amistad con el dirigente.

Facundo Moyano y Candela Arizaga, tras el escándalo: revelaron el polémico plan con el que buscarían desafiar a la Justicia

La propia One sorprendió a sus seguidores al compartir la postal en su cuenta de Instagram y revelar que había sido enviada por el mismísimo Moyano. “Picture enviada por Moyano ”, escribió la diva sobre la imagen.

La publicación no tardó en generar repercusión y desde la cuenta oficial de La Mañana con Moria también se hicieron eco de la primicia. “¡En exclusiva! Facundo Moyano le mandó una foto a @moria_laone junto a Candela”, anunciaron.

La romántica postal apareció días después de que se filtraran imágenes de la pareja en Madrid , donde fueron sorprendidos juntos mientras intentaban mantener su encuentro bajo el más absoluto hermetismo.

La difusión de esta nueva fotografía volvió a poner el vínculo sentimental en el centro de la escena, especialmente por la medida judicial que pesa sobre el dirigente y la controversia que generó su acercamiento a Arizaga.

Facundo Moyano y Candela Arizaga: revelaron el polémico plan con el que buscarían desafiar a la Justicia

El político Facundo Moyano y la influencer Candela Arizaga se encuentran juntos en Madrid mientras que, en Argentina, se desató un verdadero revuelo por las imágenes que se conocieron el pasado domingo, cuando ambos fueron vistos dentro de un negocio y bajo el más absoluto hermetismo.

La aparición de la pareja no pasó inadvertida y encendió todas las alarmas en la Justicia. Según trascendió, ya se estarían evaluando medidas contundentes que podrían concretarse una vez que ambos regresen al país. En este contexto, desde Intrusos, revelaron cuál sería la estrategia que la pareja tiene en cuenta para poder contrarrestar los temas legales que impiden que ambos se puedan encontrar.

De acuerdo con la información que reveló Paula Varela, ambos estarían analizando comprometerse en España, una decisión con la que buscarían darle aún más fuerza a la relación y dejar en claro que el vínculo sentimental que mantienen está lejos de ser algo casual.

FACUNDO MOYANO Y CANDELA SE COMPROMETERÍAN POR UNA ESTRATEGIA LEGAL@intrusos #Intrusos26Años https://t.co/9gVbF4r4jH — América TV (@AmericaTV) October 6, 2026

“Ellos estarían a un paso del compromiso, esta es la estrategia judicial de uno de los abogados de las partes", arrancó y explicó: "Él después de la entrevista con Moria se va a Madrid y ahora que caiga Candela no es casual: es una estrategia judicial de los abogados".

“Ellos no se pueden casar porque ninguno de los dos viven en España o son ciudadanos, eso es lo que me decían hoy. No pueden casarse pero sí harían un compromiso”, aclaró la periodista.

"El compromiso sí lo harían allá y es parte de la estrategia de los abogados. La idea es que ellos lleguen a la Argentina con una unión que vaya más allá del noviazgo y se caiga la causa. Algún peso debe tener para que ellos lo vean como parte de la estrategia", concluyó sobre la estrategia del exfuncionario y la influencer.