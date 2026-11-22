- Su primer trabajo audiovisual llegó cuando todavía era adolescente.
- Participó en producciones que tuvieron repercusión en festivales internacionales.
- También representó a marcas nacionales e internacionales.
- Su nueva etapa profesional lo lleva a competir en Alemania.
Fue actor y hasta estuvo premiado pero pasó a jugar Handball profesionalmente: Blaer Hinriksson tiene 23 años y comenzó a actuar durante la adolescencia, participó en producciones reconocidas del cine islandés y también trabajó como modelo. Ahora inicia una nueva etapa deportiva en Alemania, tras incorporarse al SC DHfK Leipzig de la Bundesliga de balonmano. la curiosa historia del jugador
Su historia de reúne dos vocaciones poco frecuentes en una misma trayectoria: después de conquistar un lugar en el cine islandés, ahora busca consolidarse en el handball profesional europeo. Aunque no es habitual que una persona combine una carrera artística con el deporte de alto rendimiento, existen figuras que también transitaron caminos diferentes.
Uno de los ejemplos más conocidos es Vinnie Jones, quien fue futbolista profesional y jugó en equipos como Chelsea y Wimbledon antes de convertirse en actor. Más tarde participó en películas como Snatch y Lock, Stock and Two Smoking Barrels, dirigidas por Guy Ritchie.
De actor a profesional: la increíble historia de Hinriksson
Islandia es el escenario de una historia que combina dos mundos muy diferentes. Blaer Hinriksson comenzó su carrera artística a los 14 años y logró reconocimiento como actor antes de dar un paso importante en el deporte profesional. Su debut llegó con el cortometraje Rainbow Party, aunque su participación en Heartstone, dirigida por Guðmundur Arnar Guðmundsson, fue la que lo acercó al reconocimiento internacional.
La película recibió premios en distintos festivales europeos y puso su nombre en el radar de la industria cinematográfica. En 2022, el joven islandés volvió a destacarse con Beautiful Beings, un drama adolescente que fue seleccionado para el Festival Internacional de Cine de Berlín. Su interpretación recibió elogios por la intensidad y autenticidad que aportó al personaje.
A la par de su recorrido como actor, Hinriksson desarrolló una carrera como modelo y representó a marcas islandesas e internacionales. Sin embargo, el deporte también ocupó un lugar importante en su vida. Mientras su nombre era conocido por sus trabajos artísticos, quienes seguían el balonmano islandés ya observaban su evolución en las competencias locales.
Ahora, a los 23 años, el jugador deja Islandia para incorporarse al SC DHfK Leipzig, equipo que compite en la Bundesliga alemana de balonmano. El fichaje representa un nuevo desafío en su trayectoria y una oportunidad para desarrollar su carrera en una de las principales ligas europeas.