Fue actor y hasta estuvo premiado pero pasó a jugar Handball profesionalmente: la curiosa historia de Hinriksson Blaer Hinriksson, de 23 años, participó en películas reconocidas internacionalmente y desarrolló una carrera como modelo antes de incorporarse a un equipo de la Bundesliga alemana. Su recorrido combina dos disciplinas muy diferentes. Agregar C5N en









Blaer Hinriksson desarrolló una carrera como actor y modelo antes de incorporarse al SC DHfK Leipzig para competir en la Bundesliga de handball.

Su primer trabajo audiovisual llegó cuando todavía era adolescente.

Participó en producciones que tuvieron repercusión en festivales internacionales.

También representó a marcas nacionales e internacionales.

Su nueva etapa profesional lo lleva a competir en Alemania. Fue actor y hasta estuvo premiado pero pasó a jugar Handball profesionalmente: Blaer Hinriksson tiene 23 años y comenzó a actuar durante la adolescencia, participó en producciones reconocidas del cine islandés y también trabajó como modelo. Ahora inicia una nueva etapa deportiva en Alemania, tras incorporarse al SC DHfK Leipzig de la Bundesliga de balonmano. la curiosa historia del jugador

Su historia de reúne dos vocaciones poco frecuentes en una misma trayectoria: después de conquistar un lugar en el cine islandés, ahora busca consolidarse en el handball profesional europeo. Aunque no es habitual que una persona combine una carrera artística con el deporte de alto rendimiento, existen figuras que también transitaron caminos diferentes.

Uno de los ejemplos más conocidos es Vinnie Jones, quien fue futbolista profesional y jugó en equipos como Chelsea y Wimbledon antes de convertirse en actor. Más tarde participó en películas como Snatch y Lock, Stock and Two Smoking Barrels, dirigidas por Guy Ritchie.

De actor a profesional: la increíble historia de Hinriksson Islandia es el escenario de una historia que combina dos mundos muy diferentes. Blaer Hinriksson comenzó su carrera artística a los 14 años y logró reconocimiento como actor antes de dar un paso importante en el deporte profesional. Su debut llegó con el cortometraje Rainbow Party, aunque su participación en Heartstone, dirigida por Guðmundur Arnar Guðmundsson, fue la que lo acercó al reconocimiento internacional.

La película recibió premios en distintos festivales europeos y puso su nombre en el radar de la industria cinematográfica. En 2022, el joven islandés volvió a destacarse con Beautiful Beings, un drama adolescente que fue seleccionado para el Festival Internacional de Cine de Berlín. Su interpretación recibió elogios por la intensidad y autenticidad que aportó al personaje.