Dan a conocer oscuros detalles de Emanuel Ortega tras separarse de Julieta Prandi: "Algo para ocultar"

Una inesperada ruptura a menos de un mes de la boda desató fuertes especulaciones y una inquietante revelación en plena televisión.

La sorpresiva separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi generó una fuerte repercusión en el mundo del espectáculo. A menos de un mes de su casamiento, Jimena La Torre sorprendió con una particular interpretación astrológica sobre la personalidad del cantante y lanzó una inquietante definición.

Durante su participación en la reconocida astróloga analizó la fecha de nacimiento del artista y aseguró: “Emanuel cumple años el 18 de octubre, la gente del 18 es muy complicada” . Sus declaraciones llegaron en medio del impacto por la ruptura.

La especialista, en La Mañana con Moria en El Trece, vinculó el cumpleaños de Emanuel Ortega con el significado del número 18 en el tarot y habló de aspectos asociados a la oscuridad y a aquello que las personas no muestran . Sin embargo, sus afirmaciones respondieron exclusivamente a una interpretación astrológica y no a hechos comprobados sobre el músico.

Las declaraciones se conocieron después de que Julieta Prandi confirmara el final de su relación mediante un comunicado en redes sociales. La modelo anunció su decisión tras seis años de romance y apenas 27 días después de haberse casado, sin revelar los motivos concretos del distanciamiento .

“Cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos no son negociables” , expresó Prandi en su mensaje. La frase despertó interrogantes sobre la ruptura, mientras las declaraciones de Jimena La Torre sumaron repercusión mediática a una de las separaciones más inesperadas del espectáculo argentino.

Jimena de la Torre.

Qué dijo Jimena La Torre sobre Emanuel Ortega

Jimena La Torre habló sobre Emanuel Ortega y analizó su personalidad desde la astrología y el tarot. La especialista comenzó por destacar que el cantante nació un 18 de octubre, una fecha a la que atribuyó características particulares.

“El 18 en las cartas del tarot representa el eclipse, representa la oscuridad. Tiene que ver con lo materno”, explicó la astróloga durante el programa de Eltrece. Además, aclaró que la interpretación puede variar según el signo zodiacal de cada persona.

Luego, La Torre puso el foco en Libra, el signo de Emanuel Ortega, y lanzó una de las declaraciones más contundentes de su intervención: “Libra tiene esa cosa de que hay una parte que muestra y otra parte que no muestra”.

La especialista profundizó en esa descripción y aseguró: “Son personas que siempre tienen algo que ocultar”. La frase llamó la atención por coincidir con la reciente separación de Julieta Prandi, aunque la astróloga no presentó pruebas de que el cantante hubiera ocultado información ni vinculó su lectura con una causa específica de la ruptura.

Por su parte, Prandi había explicado en su comunicado: “Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel”. También aclaró que prefería anunciarlo antes de que surgieran “las mil hipótesis y supuestos” sobre una decisión cuyos motivos todavía no hizo públicos.