Nico Vázquez rompió el silencio sobre los rumores de paternidad con Dai Fernández: "No puedo creerlo" El actor, quien confirmó su romance con su compañera de elenco de Rocky hace pocos días, se expresó acerca de la versión que indicaba que esperaba su primer hijo.







Nico Vázquez desmintió el rumor de paternidad. Redes sociales

El actor Nicolás Vázquez se refirió por primera vez a los rumores de paternidad con su compañera Dai Fernández, que invadieron las redes sociales tras una frase del periodista Augusto Tartúfoli, quien aseguró, a modo de predicción, la noticia. “Es totalmente falso”, indicó el protagonista de Rocky.

"No puedo creer que tenga que decir esto: pero hay una noticia de que voy a ser papá, y es totalmente FALSA. Esto es un ejemplo más de clickbait (información falsa y engañosa) de esta manera confunden a la gente y realmente estas cosas duelen y lastiman mucho", indicó.

En tal sentido, agregó en su historia de Instagram: “No está bien que se pueda decir o poner lo que sea en una red social. Ojalá que en algún momento esto cambie. Ya que es una falta de respeto".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OkGuilleBarrios/status/1979163243705724969&partner=&hide_thread=false - Nico Vázquez desmiente el hecho de estar esperando un hijo con Dai Fernández

- Gime Accardi todavía la sigue, es mentira que la haya dejado de seguir dado que el usuario de Dai es Dady Fernández en ig y sigue apareciendo en sus seguidos. pic.twitter.com/54aKXoICJo — Guille Barrios (@OkGuilleBarrios) October 17, 2025

Además, hacía pocos días que habían confirmado la relación. “Es difícil esto porque voy hablando de a poquito, pero me hacen hablar ustedes porque se presentan todos los días acá. Estamos bien. Es algo de muy poquitos días”, contó Nico Vázquez en Sálvese quien pueda.

“Mi relación anterior fue muy expuesta por mí, por Gime, y eso hizo que hubiera como un idilio, un fanatismo. La próxima relación mía quiero que sea para adentro. Me siento bien de vuelta y quiero lo mejor para todos, que es lo que hablamos ayer con Gime”, agregó.