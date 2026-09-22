Asamblea de la ONU: Donald Trump y el primer ministro británico se reunieron y abordaron el tema Malvinas

El presidente de Estados Unidos recibió al funcionario inglés en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas para conversar sobre distintos puntos de preocupación para ambas naciones. Entre esos temas, pusieron sobre la mesa el tema Malvinas, Medio Oriente y cuestiones comerciales.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump recibió este martes al primer ministro británico Andy Burnham en el marco de l a Asamblea General de las Naciones Unidas para conversar sobre distintos puntos de preocupación para ambas naciones. Entre esos temas, pusieron sobre la mesa el tema Malvinas, Medio Oriente y cuestiones comerciales.

El tema Malvinas sigue marcando la agenda geopolítica y en ese sentido el primer mandatario estadounidense recibió a su par británico y retomaron conversaciones tras las polémicas declaraciones del mandatario norteamericano sobre la histórica postura de Washington frente a la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido.

Según informó el medio Reuters. Burnham manifestó que ambos mandatarios establecieron una buena conexión durante sus primeros contactos y resaltó ó la importancia de robustecer la relación entre Estados Unidos y el Reino Unido. Se trató del primer encuentro presencial desde que el funcionario británico asumió como primer ministro.

Además de conversar sobre el tema Malvinas, analizaron cuestiones vinculadas con Medio Oriente y las relaciones comerciales que mantienen ambos países . Burnham afirmó que existe interés en profundizar la cooperación bilateral.

A principios de septiembre Trump había dicho que Estados Unidos estaba revisando su histórica posición sobre Malvinas y había evitado confirmar si mantendría su respaldo histórico a Londres en la cuestión de las islas. Sus declaraciones provocaron inmediatas reacciones tanto en Argentina como en el territorio inglés. A su vez, el republicano advirtió que otro conflicto entre ambos países por el territorio sería "un desastre potencial" .

"Las Islas Malvinas son muy interesantes porque aquí vamos de nuevo. Recuerdo que, cuando era niño, bastante pequeño, las Islas Malvinas, y creo que en aquel entonces era un país diferente, un poco como el Reino Unido, entraron y se apoderaron de ellas", había señalado Trump.

En esa línea remarcó que el Reino Unido "no estoy seguro de que lo estén haciendo. Tienen un pequeño problema con la inmigración. Tienen un pequeño problema de energía y además tienen otros problemas que deben solucionar. Así que no lo sé. No sé si estarán dispuestos a viajar tan lejos. Eso está muy lejos. Estamos hablando de semanas en barco. No lo sé".

Web

Ante un posible pedido de ayuda desde Argentina o Inglaterra, Trump aclaró "estoy seguro de que me llamarán para intervenir en ese posible desastre, pero si lo hacen, probablemente podré solucionarlo . Pero ahora mismo, hay dos países que no están contentos con la situación en las Malvinas".

En ese contexto, el Gobierno británico reafirmó su postura sobre el archipiélago y sostuvo que su compromiso con los habitantes de las islas permanece vigente. El eje Malvinas se impuso como prioridad para la Argentina, que mantiene su reclamo desde 1833 y recuerda la guerra de 1982 como un hito de la disputa. El primer ministro británico Burnham ratificó el interés en profundizar la cooperación con Washington, pero el tema del archipiélago sigue siendo el punto más sensible de la relación.