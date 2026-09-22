22 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Asamblea de la ONU: Donald Trump y el primer ministro británico se reunieron y abordaron el tema Malvinas

El presidente de Estados Unidos recibió al funcionario inglés en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas para conversar sobre distintos puntos de preocupación para ambas naciones. Entre esos temas, pusieron sobre la mesa el tema Malvinas, Medio Oriente y cuestiones comerciales.

Por
Donald Trump y Andy Burnham reunidos en Nueva York.

Donald Trump y Andy Burnham reunidos en Nueva York.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump recibió este martes al primer ministro británico Andy Burnham en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas para conversar sobre distintos puntos de preocupación para ambas naciones. Entre esos temas, pusieron sobre la mesa el tema Malvinas, Medio Oriente y cuestiones comerciales.

La medida alcanza al proyecto Sea Lion, que prevé comenzar a producir petróleo en 2028. 
Te puede interesar:

Reino Unido desafía a Argentina: extendió por cinco años las licencias a petroleras en Malvinas

El tema Malvinas sigue marcando la agenda geopolítica y en ese sentido el primer mandatario estadounidense recibió a su par británico y retomaron conversaciones tras las polémicas declaraciones del mandatario norteamericano sobre la histórica postura de Washington frente a la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido.

Según informó el medio Reuters. Burnham manifestó que ambos mandatarios establecieron una buena conexión durante sus primeros contactos y resaltó ó la importancia de robustecer la relación entre Estados Unidos y el Reino Unido. Se trató del primer encuentro presencial desde que el funcionario británico asumió como primer ministro.

Además de conversar sobre el tema Malvinas, analizaron cuestiones vinculadas con Medio Oriente y las relaciones comerciales que mantienen ambos países. Burnham afirmó que existe interés en profundizar la cooperación bilateral.

Polémica por el tema Malvinas

A principios de septiembre Trump había dicho que Estados Unidos estaba revisando su histórica posición sobre Malvinas y había evitado confirmar si mantendría su respaldo histórico a Londres en la cuestión de las islas. Sus declaraciones provocaron inmediatas reacciones tanto en Argentina como en el territorio inglés. A su vez, el republicano advirtió que otro conflicto entre ambos países por el territorio sería "un desastre potencial".

"Las Islas Malvinas son muy interesantes porque aquí vamos de nuevo. Recuerdo que, cuando era niño, bastante pequeño, las Islas Malvinas, y creo que en aquel entonces era un país diferente, un poco como el Reino Unido, entraron y se apoderaron de ellas", había señalado Trump.

En esa línea remarcó que el Reino Unido "no estoy seguro de que lo estén haciendo. Tienen un pequeño problema con la inmigración. Tienen un pequeño problema de energía y además tienen otros problemas que deben solucionar. Así que no lo sé. No sé si estarán dispuestos a viajar tan lejos. Eso está muy lejos. Estamos hablando de semanas en barco. No lo sé".

Ante un posible pedido de ayuda desde Argentina o Inglaterra, Trump aclaró "estoy seguro de que me llamarán para intervenir en ese posible desastre, pero si lo hacen, probablemente podré solucionarlo . Pero ahora mismo, hay dos países que no están contentos con la situación en las Malvinas".

En ese contexto, el Gobierno británico reafirmó su postura sobre el archipiélago y sostuvo que su compromiso con los habitantes de las islas permanece vigente. El eje Malvinas se impuso como prioridad para la Argentina, que mantiene su reclamo desde 1833 y recuerda la guerra de 1982 como un hito de la disputa. El primer ministro británico Burnham ratificó el interés en profundizar la cooperación con Washington, pero el tema del archipiélago sigue siendo el punto más sensible de la relación.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El gesto de Iodice es parte del fenómeno cultural que inició la Selección argentina durante el Mundial 2026.

Un triatleta bonaerense cruzó la meta en Azerbaiyán con el reclamo por Malvinas

Reino Unido volvió a fijar postura sobre la cuestión Malvinas. 

Reino Unido defendió la explotación de recursos en las Malvinas y calificó de "inaceptables" las sanciones argentinas

Las multas en la iniciativa del Gobierno.

Malvinas: las sanciones que propone el Gobierno en la ley de Defensa de la Soberanía

Javier Milei pidió a la oposición darle máxima prioridad y celeridad al tratamiento de este proyecto en el Congreso.

El pedido del Gobierno por el proyecto de Malvinas: "Pausar otras discusiones y darle máxima prioridad en el Congreso"

Javier Milei aseguró que las acciones en torno a Malvinas no son una maniobra electoral. 

Milei defendió sus medidas sobre Malvinas: "No es una maniobra electoral, lo venimos gestionando hace tres años"

Yamandú Orsi, presidente de Uruguay.

El presidente de Uruguay desmintió la instalación de un cable submarino entre Montevideo y Malvinas

Rating Cero

La ex hermanita brindó precisiones sobre su estado de salud.

Denisse González reveló cuál es su enfermedad tras ser internada dos veces

La ex Gran Hermano comentó una de sus ideas para descubrir infieles.

Coti Romero confesó sus particulares prácticas para descubrir infidelidades en los celulares de sus parejas

No es la primera complicación que sufre durante el cantante en su gira actual.
play

Preocupación por la salud de Lionel Richie: fue internado por tercera vez en el año y debió cancelar sus shows

 “Vamos a empezar a solo tomar de noche y en unos días ya no hay que tomar más tetita, revelo Neumann.

Nicole Neumann reveló las presiones que enfrenta con la maternidad: "Todavía..."

El Sol de México volverá a los escenarios el año que viene.

Luis Miguel tendrá una nueva gira en 2027: ¿se presentará en Argentina?

Pampita dejó en claro que en esta etapa prefiere otra forma de vivir el amor.

Pampita reveló la verdad por la que no quiere casarse con Martín Pepa y sorprendió a todos

últimas noticias

OpenAI es la compañía que lanzó ChatGPT.

OpenAI pidió que Estados Unidos lidere un esfuerzo mundial por fijar estándares de seguridad para la IA

Hace 3 minutos
La mesa política se reunió tras las tensiones con Bullrich: Las diferencias quedaron aclaradas

La mesa política se reunió tras las tensiones con Bullrich: "Las diferencias quedaron aclaradas"

Hace 23 minutos
Meta confirmó los cambios de las políticas de seguridad de Whatsapp.

WhatsApp anunció el reemplazo del PIN de seis dígitos por contraseñas más complejas

Hace 24 minutos
Donald Trump y Andy Burnham reunidos en Nueva York.

Asamblea de la ONU: Donald Trump y el primer ministro británico se reunieron y abordaron el tema Malvinas

Hace 25 minutos
La ex hermanita brindó precisiones sobre su estado de salud.

Denisse González reveló cuál es su enfermedad tras ser internada dos veces

Hace 30 minutos