WhatsApp anunció el reemplazo del PIN de seis dígitos: cómo serán sus contraseñas a partir de ahora La plataforma comenzó a implementar una actualización global que sustituye el tradicional código numérico de seis dígitos por una contraseña de al menos ocho caracteres. El cambio busca reforzar la protección de las cuentas frente a la ingeniería social, el robo de credenciales y la duplicación de tarjetas SIM. Por Agregar C5N en









Meta confirmó los cambios de las políticas de seguridad de Whatsapp.

WhatsApp comenzó a implementar un cambio en su sistema de seguridad que reemplaza el tradicional PIN numérico de seis dígitos utilizado en la verificación en dos pasos por una contraseña alfanumérica de mayor complejidad. La modificación, anunciada por Meta como parte de una actualización global, busca reforzar la protección de las cuentas frente a intentos de acceso no autorizado y ataques vinculados con la ingeniería social y la duplicación de tarjetas SIM.

Durante casi una década, la verificación en dos pasos de WhatsApp se apoyó en un código de seis números que los usuarios debían establecer para añadir una barrera adicional al código de registro enviado por SMS. Sin embargo, la elección de combinaciones previsibles, como secuencias numéricas o fechas personales, podía reducir la efectividad de esta protección si el atacante conseguía obtener previamente el código de activación.

Cómo es el nuevo mecanismo de seguridad de Whatsapp El nuevo mecanismo incorpora requisitos de complejidad que elevan la cantidad de combinaciones posibles. La contraseña debe tener al menos ocho caracteres e incluir letras y números, mientras que también puede incorporar símbolos especiales, como guiones o arrobas. La combinación de mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales amplía considerablemente el espacio de claves disponibles frente al millón de posibilidades que ofrece un código numérico de seis posiciones.

La actualización apunta especialmente a uno de los métodos utilizados para tomar el control de cuentas: la duplicación o secuestro de tarjetas SIM. En este tipo de maniobras, los delincuentes buscan trasladar el número telefónico de la víctima a otra tarjeta para recibir mensajes y códigos de autenticación. Con la nueva contraseña, obtener el código enviado por SMS no sería suficiente para completar el acceso a la cuenta protegida mediante la verificación en dos pasos.

Las estrategias de Meta para mejorar la seguridad de sus productos Meta también está incorporando otras herramientas destinadas a fortalecer la seguridad de WhatsApp, entre ellas las llaves de acceso o passkeys. Este sistema permite utilizar mecanismos de autenticación del propio teléfono, como la huella dactilar o el reconocimiento facial, para verificar la identidad del usuario sin depender exclusivamente de códigos enviados por mensaje.