"Tengo náuseas y...": la confesión de Nicole Neumann que impactó en las redes La infuencer dio detalles de un confuso episodio en un vivo de streaming y sorprendió a sus seguidores con su estado de salud. Agregar C5N en









La desconcertante confesión de Nicole Neumann que se volvió viral. Redes sociales

Nicole Neumann compartió un momento insólito en redes donde detalló una descompensación mientras buscaba a una de sus mascotas: "Tengo náuses y...", lanzó la mediática.

La influencer vivió un confuso episodio en una transmisión en vivo donde tuvo que dejar a su equipo para ir detrás de un conejito que se escapó y después de la persecusión se sintió mal: "No sé si me estoy sintiendo mal o si estoy embarazada".

La frase tomó de sorpresa a los seguidores del cilco de streaming de Solo con Nikita, mientras ella detalló lo ocurrido: “Hoy no sé que me pasó, me quise tomar un antialérgico... y me da un poquito de alergia, entonces dijo me voy a tomar un coso antes que se me pongan los ojos en compota y toda la situación”.

La mediática detalló que los animales estaban "todos sueltos", y que tomó un "rivotril", y agregó que "de golpe me empecé a sentir muy adormecida, con sueño”.

Neumann está casada con el piloto de carreras Manuel "Manu" Urcera desde finales de 2023 y tienen un hijo en común llamado Cruz, y siguen juntos a pesar de los rumores de distanciameinto y crisis de pareja. Ella se encargó de desmentirlos de manera categórica y reafirmó públicamente la solidez de su matrimonio frente a las especulaciones de la prensa.