Nicole Neumann compartió un momento insólito en redes donde detalló una descompensación mientras buscaba a una de sus mascotas: "Tengo náuses y...", lanzó la mediática.
La infuencer dio detalles de un confuso episodio en un vivo de streaming y sorprendió a sus seguidores con su estado de salud.
Nicole Neumann compartió un momento insólito en redes donde detalló una descompensación mientras buscaba a una de sus mascotas: "Tengo náuses y...", lanzó la mediática.
La influencer vivió un confuso episodio en una transmisión en vivo donde tuvo que dejar a su equipo para ir detrás de un conejito que se escapó y después de la persecusión se sintió mal: "No sé si me estoy sintiendo mal o si estoy embarazada".
La frase tomó de sorpresa a los seguidores del cilco de streaming de Solo con Nikita, mientras ella detalló lo ocurrido: “Hoy no sé que me pasó, me quise tomar un antialérgico... y me da un poquito de alergia, entonces dijo me voy a tomar un coso antes que se me pongan los ojos en compota y toda la situación”.
La mediática detalló que los animales estaban "todos sueltos", y que tomó un "rivotril", y agregó que "de golpe me empecé a sentir muy adormecida, con sueño”.
Neumann está casada con el piloto de carreras Manuel "Manu" Urcera desde finales de 2023 y tienen un hijo en común llamado Cruz, y siguen juntos a pesar de los rumores de distanciameinto y crisis de pareja. Ella se encargó de desmentirlos de manera categórica y reafirmó públicamente la solidez de su matrimonio frente a las especulaciones de la prensa.
Durante varios tramos del programa, la modelo relató las consecuencias de tomar una medicación: describió que le costaba modular correctamente, arrastraba las palabras y se equivocaba al hablar. Sus compañeros de mesa y la producción notaron rápidamente que algo fuera de lo normal estaba ocurriendo, y terminó transformándose en un recorte viral de humor.