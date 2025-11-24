IR A
Confirmado: anuncian la segunda temporada de Viudas Negras con Malena Pichot y Pilar Gamboa

Después del éxito de la primera temporada, TNT y Flow confirmaron una segunda entrega que presentará nuevas historias y nuevos personajes.

A casi cinco meses del estreno y éxito de la primera temporada, anunciaron la segunda temporada de Viudas Negras, p*tas y chorras, serie protagonizada por Malena Pichot y Pilar Gamboa.

Desde meses se venía especulando por la llegada de la segunda entrega y finalmente, la confirmación la hicieron en conjunto TNT y Flow, las plataformas que son parte de la producción, a través de un video publicado en las redes sociales.

“En Malena Pichot confiamos. Segunda temporada de Viudas Negras confirmada por TNT Latam y Flow. Dale Pilar Gamboa, confiá”, es el pedido que le hacen a la coprotagonista ya que en el clip se la escucha dudar. Es que en la breve filmación que publicaron, se la ve llegar a la actriz que encarna a Maru Traverso llegar a un bar de Recoleta donde fue citada por su cómplice, Pichot, que interpreta a Micaela Goyena. “¿En qué estás?”, le consulta.

“Tengo una gran noticia. Nos confirmaron la segunda temporada”, se ilusiona Pichot, pero Gamboa seria le responde de manera contundente: “No. Decí que no porque las segundas temporadas nunca fueron buenas. No te la juegues”. Risueña y relajada, Mica le responde: “Negra, confía. Esto no puede fallar”.

De qué se trata Viudas Negras, put*s y chorras

Viudas Negras es una comedia y thriller protagonizada por Pilar Gamboa y Malena Pichot, junto a un destacado elenco que incluye a Fernanda Callejón, Minerva Casero, Agustina Tremari, Pachu Peña, Jerónimo Bosia, Mónica Antonópulos, Georgina Barbarossa, Julián Lucero y Alan Sabbagh, Emilia Mazer, Marina Bellati, entre otros.

Esta serie narra la historia de Maru (Gamboa), una mujer que lleva una vida acomodada en un barrio cerrado, quien en su adolescencia junto a su amiga Mica (Pichot) tuvieron una oscura historia como “viudas negras” que las atormenta. Con una mezcla de humor y suspenso, ambas tendrán que desentrañar complejidades de su pasado y enfrentar las consecuencias de sus acciones.

Para esta segunda temporada se espera que se presenten nuevas historias y nuevos personajes. Aún resta confirmar la fecha de estreno.

