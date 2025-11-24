IR A
Así fue el regreso de Banda a los escenarios tras 25 años y en medio de la polémica con Lourdes

La icónica banda pop se presentó en la Costanera porteña en la fiesta L.A.T.M +35, con entradas agotadas. Repasaron sus grandes éxitos e hicieron delirar a los fanáticos presentes.

Lourdes Fernández

Lourdes Fernández, Lissa Vera, Virginia Da Cunha y Valeria Gastaldi volvieron a los escenarios tras 25 años

Tras 25 años, Bandana regresó a los escenarios para dar un espectáculo como los que hacían en los 2000 e hicieron delirar a los fanáticos que estuvieron presente en el boliche en la Costanera porteña.

Las artistas atraviesan una fuerte interna que pone dudas el futuro del grupo.
"Somos tres con ganas": Valeria Gastaldi reveló el futuro de Bandana tras la interna entre Lissa y Lourdes

En medio de la polémica que envolvió en el último tiempo a Lourdes Fernández que generó una pequeña disputa con el resto de las integrantes, Lissa Vera, Valeria Gastaldi y Virginia Da Cunha, el cuarteto dejó atrás todo aquello y fue recibido con un lugar lleno ya que el público agotó las entradas y celebró un reencuentro que había generado expectativa desde que anunciaron su regreso.

La presentación fue en el marco de la fiesta L.A.T.M. +35, organizada por el DJ Tommy Muñoz, y funcionó como antesala del aniversario del grupo surgido de Popstars en 2001.

A lo largo de la noche, las artistas, que lucieron un vestuario de negro, pero lleno de brillos, no defraudaron al público y cantaron sus clásicos como Maldita Noche, Muero de Amor, Guapas, Nadie Como Yo y dejaron para el final el tema más esperado, Llega la Noche.

Las fanáticas respondieron con euforia a cada canción y celebraron la fidelidad de las coreografías originales, y donde dejaron en claro que lo primordial fue la música, lo que las unió y mostrando que las rispideces del último tiempo quedaron de lado.

Cómo fue el encuentro de Lourdes Fernández y Lissa Vera, tras la denuncia: todos los detalles

Lissa Vera y Lourdez Fernández se vieron personalmente después del escándalo que las distanció por una denuncia de la primera sobre el novio de la otra, Leandro Esteban García Gómez, quien se encuentra detenido acusado de violencia de género.

Lissa denunció a la expareja de Lourdes preocupada por su desaparición en octubre, y ahora el cuarteto se reencontró en el primer ensayo previo a la fiesta por los 25 años de Bandana, este domingo 23 en el Teatro Gran Rex.

En la cuenta oficial de Instagram de la banda publicaron clips del ensayo con la frase: “Primer ensayo adentro”, en donde también participaron Valeria Gastaldi y Virginia Da Cunha, y se las ve cantando, bailando y repasando coreografías.

