Video: feroz incendio en una fábrica de plásticos en Lomas de Zamora Las llamas se iniciaron cerca de las 2 de la mañana, en un depósito ubicado en la localidad de Villa Centenario, a una cuadra del cementerio municipal. Trabajan más de 15 dotaciones de bomberos para controlar el fuego. Por







C5N

Un feroz incendio se desató durante la madrugada del lunes en una fábrica de plásticos en la localidad de Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora. El fuego, cuyas causas todavía se desconocen, se inició en un depósito. Trabajan más de 15 dotaciones de bomberos de la zona.

Las llamas se desataron alrededor de las 2 de la mañana en el espacio ubicado en las calles Gabriela Mistral y Ameghino, una zona de casas bajas a una cuadra del cementerio de Lomas de Zamora. Los vecinos, sorprendidos por el humo, el olor y el resplandor del fuego, dieron aviso a los servicios de emergencia.

La cuadra donde se ubica la fábrica fue evacuada para facilitar el trabajo de los bomberos, quienes apenas pudieron contener el incendio durante las primeras horas, pero las llamas permanecen incontrolables.