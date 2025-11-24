24 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Video: feroz incendio en una fábrica de plásticos en Lomas de Zamora

Las llamas se iniciaron cerca de las 2 de la mañana, en un depósito ubicado en la localidad de Villa Centenario, a una cuadra del cementerio municipal. Trabajan más de 15 dotaciones de bomberos para controlar el fuego.

Por
C5N

Un feroz incendio se desató durante la madrugada del lunes en una fábrica de plásticos en la localidad de Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora. El fuego, cuyas causas todavía se desconocen, se inició en un depósito. Trabajan más de 15 dotaciones de bomberos de la zona.

Cuyo, la zona central y el norte de la Patagonia sufrirán el calor.
Te puede interesar:

El fin de semana largo termina con alertas por ráfagas y calor extremo en ocho provincias

Las llamas se desataron alrededor de las 2 de la mañana en el espacio ubicado en las calles Gabriela Mistral y Ameghino, una zona de casas bajas a una cuadra del cementerio de Lomas de Zamora. Los vecinos, sorprendidos por el humo, el olor y el resplandor del fuego, dieron aviso a los servicios de emergencia.

La cuadra donde se ubica la fábrica fue evacuada para facilitar el trabajo de los bomberos, quienes apenas pudieron contener el incendio durante las primeras horas, pero las llamas permanecen incontrolables.

Embed

Noticia en desarrollo.-

Noticias relacionadas

El hombre que descubre un inesperado huésped que tenía en el cerebro

Gozaba de perfecta salud pero una noche comenzó a tener convulsiones: los médicos revelaron un diagnóstico inesperado

Los asesinatos de Michel Fourniret

Fue condenado a dos cadenas perpetuas y sus asesinatos fueron antes de los 2000: quién era Michel Fourniret

Robaron la bicileta de la promoción de la serie Stranger Thing: ¿Qué pasó?

Robaron la bicicleta de la promoción de la serie Stranger Thing: ¿Qué pasó?

Frialdad y automatización en los códigos de citas modernos.

Invitó a una chica a salir y ella lo rechazó con un mensaje redactado por ChatGPT

Quini 6: resultados del sorteo 3.324 del DOMINGO 23 de noviembre de 2025

Quini 6: resultados del sorteo 3.324 del domingo 23 de noviembre de 2025

La provincia de Buenos Aires es la primera en fijar un marco regulatorio para el desarrollo y uso de la inteligencia artificial

Buenos Aires es la primera provincia en regular el desarrollo y uso de la inteligencia artificial

Rating Cero

La modelo sorprendió luego de llevar durante largo tiempo su tradicional pelo castaño y extenso.

La impresionante transformación de Pampita: se animó al cambio de look

“Sin meterme demasiado en el barro y sin romper mi NDA, la razón por la que tuve que alejarme de Ant-Man es que, para cuando empecé a hacerlo —8 años después de haber empezado a escribirla—, ya había una fórmula. No solo en términos de continuidad dentro de las películas, sino también un estilo de la casa y una forma de rodar las cosas.

El director de Ant-Man reveló que Marvel tenía una fórmula para las películas: ¿qué cambió?

Los usuarios de la plataforma suelen compararla con clásicos como Seven o Zodiac.
play

No la miraba nadie, se estrenó en Netflix tras 4 años de su estreno y ahora la rompe

Ahora, llegó a la gran N roja, se trata de una producción estadounidense de 2024 que fue exitosa en cines, el film Furiosa: De la saga Mad Max, la película que sorprende en Netflix a todos los televidentes del mundo entero.
play

Furiosa: De la saga Mad Max llegó a Netflix y es de lo más visto: qué historia cuenta

Ahora, llegó a la gran N roja, una película que es tendencia en este sitio de streaming, un estreno de 2023 estadounidense en cines, ahora está siendo furor en Netflix.
play

Terror aclamado por la crítica: cuál es la trama de El exorcista del papa, la película furor en Netflix

Leé todo sobre el casamiento del año

Quién es el actor y humorista argentino que tuvo la boda de sus sueños

últimas noticias

La modelo sorprendió luego de llevar durante largo tiempo su tradicional pelo castaño y extenso.

La impresionante transformación de Pampita: se animó al cambio de look

Hace 5 minutos
Cuyo, la zona central y el norte de la Patagonia sufrirán el calor.

El fin de semana largo termina con alertas por ráfagas y calor extremo en ocho provincias

Hace 17 minutos
El presidente Donald Trump mantiene un fuerte despliegue militar en el Caribe venezolano.

Donald Trump declaró "terrorista" a Nicolás Maduro y crece la tensión entre EEUU y Venezuela

Hace 30 minutos
“Sin meterme demasiado en el barro y sin romper mi NDA, la razón por la que tuve que alejarme de Ant-Man es que, para cuando empecé a hacerlo —8 años después de haber empezado a escribirla—, ya había una fórmula. No solo en términos de continuidad dentro de las películas, sino también un estilo de la casa y una forma de rodar las cosas.

El director de Ant-Man reveló que Marvel tenía una fórmula para las películas: ¿qué cambió?

Hace 38 minutos
play
Los usuarios de la plataforma suelen compararla con clásicos como Seven o Zodiac.

No la miraba nadie, se estrenó en Netflix tras 4 años de su estreno y ahora la rompe

Hace 49 minutos