Hamás afirma que recuperó el cuerpo de un rehén israelí en el centro de Gaza Fue encontrado durante las operaciones de búsqueda, cerca del campamento de refugiados de Nuseirat. Una vez que sea entregado a la Cruz Roja, solo quedarán dos rehenes en la Franja, ambos fallecidos.







Los cuerpos de los rehenes que faltan estarían sepultados bajo los escombros.

Hamás informó este lunes que recuperó el cuerpo de un rehén israelí en el centro de la Franja de Gaza, de manera que, una vez que los restos sean entregados a la Cruz Roja y devueltos a Israel, solo quedarán dos rehenes en el enclave palestino, ambos ya fallecidos y aún sin localizar.

Una fuente del grupo terrorista indicó a la agencia de noticias Xinhua, bajo condición de anonimato, que los restos fueron localizados durante las tareas de búsqueda que se venían desarrollando desde el fin de semana al norte del campamento de refugiados de Nuseirat.

Según detalló, el cuerpo se encuentra en poder de las Brigadas Al Quds, el brazo militar del movimiento Yihad Islámica Palestina. Está previsto que sea entregado al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que a su vez lo transferirá al ejército israelí, pero no se especificó cuándo sucederá la operación.

Los recuentos palestinos e israelíes indican que, con la entrega de este cuerpo, solo faltaría localizar los restos de dos rehenes que permanecen en la Franja desde el 7 de octubre de 2023. Los tres cuerpos que aún no fueron devueltos pertenecen a Dror Or, el sargento mayor Ran Gvili y el ciudadano tailandés Sudthisak Rinthalak.

El portavoz de Hamás, Hazem Qassem, afirmó que la búsqueda continúa a pesar de las dificultades, ya que gran parte de Gaza se encuentra en ruinas. También pidió a los países mediadores que presionen a Israel para que cumpla su parte del acuerdo, que incluye la reapertura del cruce de Rafah.

Mientras las brigadas continúan las tareas de búsqueda, una delegación de Hamás se encuentra actualmente en El Cairo, Egipto, para avanzar en el alto al fuego. Qassem remarcó que esto demuestra su seriedad respecto al acuerdo, pero advirtió que las violaciones israelíes podrían socavarlo.