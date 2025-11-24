24 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Hamás afirma que recuperó el cuerpo de un rehén israelí en el centro de Gaza

Fue encontrado durante las operaciones de búsqueda, cerca del campamento de refugiados de Nuseirat. Una vez que sea entregado a la Cruz Roja, solo quedarán dos rehenes en la Franja, ambos fallecidos.

Por
Los cuerpos de los rehenes que faltan estarían sepultados bajo los escombros.

Los cuerpos de los rehenes que faltan estarían sepultados bajo los escombros.

Hamás informó este lunes que recuperó el cuerpo de un rehén israelí en el centro de la Franja de Gaza, de manera que, una vez que los restos sean entregados a la Cruz Roja y devueltos a Israel, solo quedarán dos rehenes en el enclave palestino, ambos ya fallecidos y aún sin localizar.

Israel lanza ataques aéreos contra Hamás en Gaza, pese a la tregua 
Te puede interesar:

Fin de la tregua en Gaza: Israel acusó a Hamás de romper el alto el fuego y relanzó los bombardeos

Una fuente del grupo terrorista indicó a la agencia de noticias Xinhua, bajo condición de anonimato, que los restos fueron localizados durante las tareas de búsqueda que se venían desarrollando desde el fin de semana al norte del campamento de refugiados de Nuseirat.

Según detalló, el cuerpo se encuentra en poder de las Brigadas Al Quds, el brazo militar del movimiento Yihad Islámica Palestina. Está previsto que sea entregado al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que a su vez lo transferirá al ejército israelí, pero no se especificó cuándo sucederá la operación.

Los recuentos palestinos e israelíes indican que, con la entrega de este cuerpo, solo faltaría localizar los restos de dos rehenes que permanecen en la Franja desde el 7 de octubre de 2023. Los tres cuerpos que aún no fueron devueltos pertenecen a Dror Or, el sargento mayor Ran Gvili y el ciudadano tailandés Sudthisak Rinthalak.

El portavoz de Hamás, Hazem Qassem, afirmó que la búsqueda continúa a pesar de las dificultades, ya que gran parte de Gaza se encuentra en ruinas. También pidió a los países mediadores que presionen a Israel para que cumpla su parte del acuerdo, que incluye la reapertura del cruce de Rafah.

Mientras las brigadas continúan las tareas de búsqueda, una delegación de Hamás se encuentra actualmente en El Cairo, Egipto, para avanzar en el alto al fuego. Qassem remarcó que esto demuestra su seriedad respecto al acuerdo, pero advirtió que las violaciones israelíes podrían socavarlo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Hamás rechazó desarmarse y aceptar una administración extranjera en la Franja de Gaza.

Hamas rechazo deponer las armas sin la constitución de un Estado palestino

El plan de Trump se centra en la reconstrucción de Gaza.

La ONU aprobó el plan de Donald Trump para Gaza: en qué consiste y qué pasará con la Franja

El 70% de los estadounidenses rechaza una intervención militar en Venezuela

El 70% de los estadounidenses rechaza una intervención militar en Venezuela

El presidente Donald Trump mantiene un fuerte despliegue militar en el Caribe venezolano.

Donald Trump declaró "terrorista" a Nicolás Maduro y crece la tensión entre EEUU y Venezuela

Jair Bolsonaro con su tobillera electrónica.

Bolsonaro dijo que quiso quemar su tobillera electrónica en un brote de "paranoia"

Tatiana Schlossberg reveló que tiene un cáncer terminal.

A la nieta de John F. Kennedy le diagnosticaron cáncer terminal el día que nació su hijo

Rating Cero

Charles vuelve a la acción en una misión universitaria repleta de giros.
play

Netflix: nuevos capítulos de una serie de comedia que le encanta a todos

El perfume reúne notas frutales, florales y amaderada.

Este es el perfume favorito de Zaira Nara: cuánto sale

TNT y Flow confirmaron la segunda temporada de Viudas Negras, con Malena Pichoy y Pilar Gamboa

Confirmado: anuncian la segunda temporada de Viudas Negras con Malena Pichot y Pilar Gamboa

La modelo estaría en una nueva relación.

Tras el divorcio, se reveló con quién estaría en pareja Jésica Cirio

El reparto reúne a algunas de las figuras más reconocidas de Hollywood.
play

La película de Netflix con asesinato, secuestro y tensión que tenés que ver

Lourdes Fernández, Lissa Vera, Virginia Da Cunha y Valeria Gastaldi volvieron a los escenarios tras 25 años

Así fue el regreso de Banda a los escenarios tras 25 años y en medio de la polémica con Lourdes

últimas noticias

Juan José Mussi tenía 84 años.

Quién asumirá como intendente de Berazategui, tras la muerte de Mussi

Hace 1 hora
La muerte de Juan José Mussi generó un gran impacto en el mundo de la política peronista

Adiós a Juan José Mussi: la repercusión del arco político por el fallecimiento del dirigente peronista

Hace 1 hora
El perfume reúne notas frutales, florales y amaderada.

Este es el perfume favorito de Zaira Nara: cuánto sale

Hace 1 hora
play
Charles vuelve a la acción en una misión universitaria repleta de giros.

Netflix: nuevos capítulos de una serie de comedia que le encanta a todos

Hace 1 hora
¿Cómo deben agradecer los signos del 24 al 30 de noviembre 2025?.

Niño Prodigio reveló el horóscopo semanal: cómo deben agradecer los signos del 24 al 30 de noviembre 2025

Hace 1 hora