IR A
IR A

Revelan el primer tráiler del live action de Moana con Catherine Laga'aia como protagonista

La joven actriz con raíces samoanas dará vida a la nueva Moana en la versión de acción real de la plataforma que ya causó furor entre los fanáticos.

La joven actriz dará vida a Moana en su primera gran producción.

La joven actriz dará vida a Moana en su primera gran producción.

Redes Sociales

El tan esperado proyecto de Disney para llevar al cine a Moana a la acción real dio a conocer un adelanto con la promoción de su primer tráiler oficial. La pieza central en esta trama es la protagonista, Catherine Laga’aia.

La serie combina el suspenso de un thriller con la carga de un drama romántico.
Te puede interesar:

"Están podridos": se produjo un escándalo en Disney por los malos manejos de la China Suárez

El adelanto se volvió viral y dio una idea de lo que será la próxima animación que tiene a la actriz de 17 años de raíces samoanas en su primera super producción.

La artista será la intérprete de la valiente heroína que navega por el Pacífico para salvar a su pueblo. Esta elección marca una conexión cultural que tiene su origen con la historia, que celebra el respeto por el espíritu de la Polinesia.

Las imágenes mostraron paisajes exuberantes y efectos visuales de una producción de gran escala, con un éxito asegurado para los fanáticos, que esperan ver la magia y las icónicas canciones de la película original.

Embed

¿Quién es Moana en el live action?

Disney lanzó el primer adelanto del live-action de Moana, una de sus franquicias más exitosas de los últimos años. La sinopsis del adelanto confirma que la película seguirá la travesía de la hija del jefe de una isla en la antigua Polinesia, quien es elegida por el océano para devolver el corazón a la diosa Te Fiti. En su camino, se encuentra con el semidiós Maui, papel que recaerá en el actor Dwayne "The Rock" Johnson, quien ya prestó su voz al personaje en la versión animada de 2016.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El conductor tuvo que salir a aclarar qué pasó con la mediática después de cancelar la entrevista.

La versión de Nico Occhiato tras la frustrada nota a la China Suárez: "Tiene derecho a pedir"

Disney+ dejará de ofrecer ESPN en su plan Estándar.
play

Novedades en Disney+: cuáles son los cambios que vienen a partir de diciembre

Disney+ dejará de ofrecer ESPN en su plan Estándar.

Disney+ codificó más canales deportivos para su plan Premium: el Estándar quedó casi vacío

Toy Story 5 ﻿llegará a los cines de todo el mundo en 2026.
play

Disney lanzó el primer teaser de Toy Story 5: cuándo se estrena en cines

Disney+ confirmó la llegada de una serie spin-off﻿ de El encargado.
play

Disney+ anunció una spin-off de El encargado: qué personaje tendrá su propia serie

La primera entrega de Stranger Things 5 se estrenará el 26 de noviembre. 

La curiosa campaña en la vía pública de Netflix por el estreno de Stranger Things 5: "Cuando conocimos a 11..."

últimas noticias

Las entradas se pueden adquirir presencial u online.

Ya se pueden comprar los pasajes de tren a Mar del Plata: precios, horarios y descuentos

Hace 7 minutos
play
A los 53 años, Pity Álvarez volverá a presentarse en público.

El regreso más esperado del rock argentino: cómo se gestó la vuelta de Pity Álvarez

Hace 14 minutos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump agravió a una periodista que le preguntó por el caso Epstein: "Silencio, cerdita"

Hace 23 minutos
Luciano Napolitano tiene hoy 51 años.

Ratificaron la condena por violencia de género contra Luciano Napolitano, el hijo de Pappo

Hace 28 minutos
play
La joven actriz dará vida a Moana en su primera gran producción.

Revelan el primer tráiler del live action de Moana con Catherine Laga'aia como protagonista

Hace 33 minutos