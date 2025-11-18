Revelan el primer tráiler del live action de Moana con Catherine Laga'aia como protagonista La joven actriz con raíces samoanas dará vida a la nueva Moana en la versión de acción real de la plataforma que ya causó furor entre los fanáticos.







La joven actriz dará vida a Moana en su primera gran producción. Redes Sociales

El tan esperado proyecto de Disney para llevar al cine a Moana a la acción real dio a conocer un adelanto con la promoción de su primer tráiler oficial. La pieza central en esta trama es la protagonista, Catherine Laga’aia.

El adelanto se volvió viral y dio una idea de lo que será la próxima animación que tiene a la actriz de 17 años de raíces samoanas en su primera super producción.

La artista será la intérprete de la valiente heroína que navega por el Pacífico para salvar a su pueblo. Esta elección marca una conexión cultural que tiene su origen con la historia, que celebra el respeto por el espíritu de la Polinesia.

Las imágenes mostraron paisajes exuberantes y efectos visuales de una producción de gran escala, con un éxito asegurado para los fanáticos, que esperan ver la magia y las icónicas canciones de la película original.