Revelan el primer tráiler del live action de Moana con Catherine Laga'aia como protagonista

El tan esperado proyecto de Disney para llevar al cine a Moana a la acción real dio a conocer un adelanto con la promoción de su primer tráiler oficial. La pieza central en esta trama es la protagonista, Catherine Laga’aia.
La joven actriz con raíces samoanas dará vida a la nueva Moana en la versión de acción real de la plataforma que ya causó furor entre los fanáticos.
El adelanto se volvió viral y dio una idea de lo que será la próxima animación que tiene a la actriz de 17 años de raíces samoanas en su primera super producción.
La artista será la intérprete de la valiente heroína que navega por el Pacífico para salvar a su pueblo. Esta elección marca una conexión cultural que tiene su origen con la historia, que celebra el respeto por el espíritu de la Polinesia.
Las imágenes mostraron paisajes exuberantes y efectos visuales de una producción de gran escala, con un éxito asegurado para los fanáticos, que esperan ver la magia y las icónicas canciones de la película original.
Disney lanzó el primer adelanto del live-action de Moana, una de sus franquicias más exitosas de los últimos años. La sinopsis del adelanto confirma que la película seguirá la travesía de la hija del jefe de una isla en la antigua Polinesia, quien es elegida por el océano para devolver el corazón a la diosa Te Fiti. En su camino, se encuentra con el semidiós Maui, papel que recaerá en el actor Dwayne "The Rock" Johnson, quien ya prestó su voz al personaje en la versión animada de 2016.